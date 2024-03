Cristina Tenuta e Aurora Tropea, lite a Uomini e Donne/ “Scommetto che hai chiuso con Cristiano…”

Aurora Tropea contro Cristina Tenuta a Uomini e Donne

Lite tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta che, pur non raggiungendo il centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2024, sono le protagoniste di una dura discussione. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che sta conoscendo Claudio e dopo il momento di Ida Platano che ha ritrovato la serenità con Mario Cusitore, Maria De Filippi chiama al centro dello Studio Cristiano Lo Zupone che sta uscendo con due dame tra le quali Jasna.

Con quest’ultima la conoscenza sta procedendo molto bene e tra i due c’è stato anche un bacio. Dopo aver ascoltato il racconto di Cristiano e Jasna, Aurora Tropea chiede a Maria De Filippi di poter parlare e, dopo aver ottenuto il consenso della conduttrice, punta il dito contro Cristina che stava uscendo proprio con Cristiano.

Aurora Tropea e Cristiano Lo Zupone, scoppia la lite a Uomini e Donne

Aurora Tropea pone una domanda a Cristiano lanciando una frecciatina a Cristina Tenuta. “Cristiano mi sembrava molto preso da Cristina e anche Cristina sembrava molto presa da te e mi aspettavo un’altra sera e quindi scommetto che ha chiuso lei”, puntualizza Aurora. “Cosa te ne fre*a?”, chiede Gianni Sperti. “Me ne fre*a perché si creano delle dinamiche tanto per e poi vengo attaccata io”, replica Aurora.

“Ma tu sei qua per sentenziare quello che faccio io? Sei qui per cercare un uomo o per vedere quello che faccio io? Metti bocca tu Tutto”, sbotta Cristina contro cui si scaglia anche Marcello Messina – “Siamo curiosi di scoprire se ti relazioni con un’altra persona”, “Siete tutti falsi”, commenta ancora Cristina. “Tu sei l’unica vera”, conclude Marcello.

