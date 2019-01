Torino, strangola e uccide figlio con cavo del computer/ E chiama i carabinieri: “Venite a prendermi”

Strangola il figlio adottivo con un cavo del computer e poi chiama i carabinieri: «Venite a prendermi». L’omicidio è avvenuto oggi pomeriggio a Sant’Antonino di Susa, in provincia di Torino, nella loro abitazione, in via Superga 5. La tragedia familiare si è verificata al culmine di un litigio poco dopo le quattro del pomeriggio di oggi, lunedì 14 gennaio. Il padre avrebbe ucciso il figlio 36enne con un cavo del computer. Stando alle prime informazioni dei carabinieri, riportate dall’Ansa, la vittima soffriva di crisi depressive. Quando i soccorsi hanno raggiunto la casa dell’uomo, Flavio Forla, per il giovane non c’era più nulla da fare. Il padre, un dentista in pensione incensurato ed ex vice sindaco del paese, dopo aver ucciso il figlio ha atteso l’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato. La Stampa parla di rapporti difficili tra il padre 70enne e il figlio che erano noti da tempo. «Venite a prendermi, ho ucciso mio figlio», avrebbe detto nella telefonata ai carabinieri.

Al momento non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la furia omicida del pensionato al punto tale da uccidere il figlio strangolandolo con un cavo del computer. La moglie di Flavio Forla non era in casa quando è scoppiato la lite violenta, culminata con l’uccisione del giovane, che si chiamava Giacomo. Quel che si sa al momento è che il padre ha soffocato il figlio adottivo con un cavetto del computer, poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Inoltre, il figlio soffriva di depressione.

