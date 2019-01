Roma, metro A ferma da Ottaviano e Termini per un guasto/ Ultime notizie: attivi i bus sostitutivi

Inizio settimana da dimenticare per i cittadini romani. La metro A di Roma ha subito due interruzioni: la prima nella tratta Ottaviano-Battistini, l’altra per Termini-Ottaviano. Entrambe a cause di un non meglio precisato “guasto tecnico”. Lunedì di passione dunque per turisti e pendolari: inevitabili infatti i disagi per gli utenti a causa delle corse rallentate su tutta la tratta metropolitana della stessa linea. Dopo la chiusura della prima tratta, alle 10.30 è stata interrotta anche la seconda per “consentire il proseguimento dell’intervento tecnico di ripristino”. Quindi c’è stata l’attivazione dei bus navetta sostitutivi. La tratta Termini-Anagnina invece è attiva. InfoAtac ha informato che dalla tratta Cornelia è possibile usare anche la linea bus 490 e che per raggiungere Valle Aurelia è utilizzabile la linea ferroviaria FL3.

ROMA, METRO A FERMA DA OTTAVIANO E TERMINI: I BUS SOSTITUTIVI

Il blocco della linea A della metropolitana a Roma, ferma dell’inizio del servizio per un guasto tecnico, ha scatenato l’ironia dei social. «#BlueMonday is Metro A CHIUSA e tanto disagio», ha scritto un utente su Twitter in merito al guasto di oggi lunedì 21 gennaio. L’azienda dei trasporti Atac intanto ha dato qualche informazione su Twitter, a tal proposito vi consigliamo di consultare l’account per gli aggiornamenti. Queste comunque le fermate bus sostitutive, come riportato da RomaToday. Termini: piazzale esterno stazione (Capolinea bus); Barberini>Battistini: via Veneto angolo piazza Barberini; Barberini>Termini: via Veneto angolo piazza Barberini e via Barberini/accesso metro; Spagna: via Veneto (uscita scale parcheggio Villa Borghese); Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram; Lepanto: viale delle Milizie angolo via Lepanto; Ottaviano>Battistini: viale delle Milizie angolo via Ottaviano; Ottaviano>Termini: viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano (fronte accesso stazione); Cornelia>Battistini: circonvallazione Cornelia -Cornelia>Ottaviano: largo Boccea; Battistini: via Mattia Battistini fronte stazione; Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni; Cipro: via Angelo Emo; Ottaviano: viale Giulio Cesare (uscita stazione).

