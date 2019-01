Sea Watch, chiesto intervento CEDU/ Ultime notizie migranti, Salvini “Sbarco con trasferimento in Olanda”

Matteo Salvini e Danilo Toninelli sono pronti a dare l’ok allo sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch solo se verranno trasferiti successivamente in Olanda o in Germania, la Ong ha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo: nuovi aggiornamenti sulla nave ferma a largo di Siracusa. Sull’imbarcazione negli ultimi giorni si sono alternati gli esponenti del Partito Democratico, di Liberi e Uguali, di + Europa e anche di Forza Italia, con la Ong che ha invocato la CEDU per valutare se il comportamento del Governo italiano rappresenti o meno una violazione dei diritti umani. L’Italia, evidenzia Repubblica, dovrà fornire un ricorso urgente. E lo scontro politico è sempre più acceso, ecco le parole del dem Nicola Zingaretti all’Huffington Post: «Questo governo non ha alcuna politica sul tema immigrazione. La situazione peggiora. Nessuno si permetta di dire che “le cose stanno migliorando”, perché oltre a un insulto alla dignità umana, è un’enorme falsità. Il governo gialloverde ci ha cacciato in un vicolo cieco. Ci siamo alleati con i Paesi più egoisti dell’Europa che non permetteranno mai l’affermarsi di una politica comune. Viviamo in una permanente tensione internazionale generata da stravaganti posizioni, come quella di critica alla missione Sophia, che rappresenta l’unica via per combattere le mafie e i trafficanti, gli scafisti. Stendiamo un velo pietoso sulle promesse mancate perché irrealizzabili».

SEA WATCH, GRILLO: “SITUAZIONE SANITARIA SOTTO CONTROLLO”

Sulle condizioni dei migranti a bordo della nave, in particolare dei minori, è giunto il commento dell’AISMI (Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile): «Come operatori della salute mentale infantile ribadiamo la necessità di far sbarcare immediatamente i migranti, così da aiutarli con i necessari interventi sanitari e psicologici, con particolare riguardo ai bambini ed adolescenti. La loro inammissibile permanenza sulla Sea Watch rappresenta un ulteriore abuso perpetrato nei loro confronti: questa volta dalle Autorità Pubbliche del nostro paese, che hanno il compito di salvaguardare la salute fisica e psicologica di quanti si trovano sul territorio italiano». La situazione dal punto di vista sanitario è però sotto controllo, come evidenziato dal ministro della Salute Giulia Grillo: «La situazione sulla nave Sea Watch dal punto di vista sanitario è assolutamente sotto controllo e comunque il nostro Paese ha fornito e fornirà sempre l’assistenza sanitaria; detto ciò riteniamo che non possiamo essere solo noi che ogni volta dobbiamo farci carico di un lavoro enorme», evidenziando che «quando noi mandiamo i nostri medici, è il Paese Italia che paga mentre gli altri stanno a guardare affacciati alla finestra e non mi sembra il caso», riporta l’Ansa.

