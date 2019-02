Chiara Ferragni: annullato lo stage di trucco all’ospedale di Padova/ “Inopportuno”

Chiara Ferragni non potrà tenere il corso di trucco presso l’ospedale di Padova. Nonostante annuncio ufficiale come da tradizione su Instagram, la nota influencer non potrà trascorre qualche ora con le giovani pazienti del reparto di Oncoematologia (tumore al sangue) pediatrica dell’ospedale padovano. Il grande evento si sarebbe dovuto tenere nella mattinata di domani, sabato 16 febbraio, ma la direzione della stessa struttura ospedaliera ha preferito bloccare il tutto per via dell’eccessivo clamore mediatico che l’iniziativa stava suscitando. L’idea della moglie di Fedez era quella di replicare in ospedale le lezioni di trucco che la stessa influencer aveva organizzato lo scorso weekend a Milano con Manuel Mameli, il make up artist di fiducia, e che aveva riscontrato un enorme successo nonostante costo proibitivo. L’idea di Chiara era quella di truccare le pazienti e dare loro qualche consiglio su come farsi belle, ma a poche ore dall’evento è arrivato, un po’ a sorpresa, il “no” della direzione generale dell’azienda ospedaliera.

CHIARA FERRAGNI: ANNULLATO LO STAGE DI TRUCCO ALL’OSPEDALE DI PADOVA

La visita della Ferragni è stata definita “inopportuna”, e di conseguenza l’evento è stato annullato. «Troppo clamore mediatico», sottolinea l’azienda, e l’incontro avrebbe minato la tranquillità di cui necessita la stessa struttura ospedaliera. Una decisione che se da una parte è comprensibile, dall’altra fa un po’ storcere il naso, alla luce del fatto che le giovani pazienti del reparto, in cura per problemi decisamente seri, avrebbero potuto passare qualche ora di svago con una loro beniamina, scattare foto, ricevere consigli su come truccarsi e dimenticarsi per un po’ della loro malattia. Niente da fare però, la direzione ha preferito bloccare il tutto. Soltanto pochi giorni fa Fedez aveva fatto visita ad un ospedale in Sardegna, in occasione di uno suo “in store” a Cagliari per promuovere il nuovo disco e il nuovo tour, e aveva incontrato alcuni piccoli pazienti a cui aveva regalato dischi e gadget esclusivi.

