Papa Francesco, Santa Messa ad Abu Dhabi/ Diretta streaming video, Eucaristia e libertà negli Emirati Arabi

Se la giornata di ieri negli Emirati Arabi rimarrà storica per il dialogo e gli incontri con i vertici sunniti politici e religiosi della Penisola Arabica, quella di oggi rimarrà certamente un caposaldo “simbolico” più potente di mille discorsi: Papa Francesco alle ore 7 celebrerà la Santa Messa nello Zayed Sports City di Abu Dhabi, con 135mila biglietti già staccati per i cristiani degli Emirati (la maggior parte sono immigrati filippini ed europei che lavorano nell’Emirato, ndr) che potranno così ricevere l’Eucaristia nel pieno crocevia religioso-economico-politico delle Petro-monarchie musulmane. Nell’anno della tolleranza promulgata dagli Emirati, la concessione fatta a Papa Francesco è storica: per la prima volta viene fatta celebrare una Santa Messa in uno stadio pubblico. Dall’Eucaristia all’omelia del Santo Padre, l’occasione di oggi servirà anche per costruire un nuovo passo verso la piena libertà nei diritti umani, tutt’altro che “presenti” negli Emirati Arabi (e in gran parte del Golfo Persico). Intervenendo ieri all’incontro interreligioso al Founder’s Memorial, Papa Francesco ha ricordato come vi è la assoluta esigenza di «una convivenza fraterna, fondata sull’educazione e sulla giustizia; uno sviluppo umano, edificato sull’inclusione accogliente e sui diritti di tutti. Un compito non più rimandabile per le religioni» ovvero quello di «contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore dell’uomo».

IL DIALOGO, LA LIBERTÀ E L’ISLAM

Dopo la Santa Messa, Papa Francesco attorno alle 9.40 parteciperà alla cerimonia di congedo all’aeroporto presidenziale di Abu Dhabi: per le ore 19 è prevista poi la conferenza stampa di Papa Bergoglio sull’aereo di ritorno dal 27esimo viaggio internazionale, negli Emirati Arabi Uniti. I problemi e le privazioni della libertà nei Paesi arabi restano ancora – e non sono certo “marginali” – ma il viaggio del Papa ha certamente aiutato a procedere verso un ennesimo passo in più nel dialogo serrato tra Islam e Cristianesimo: il documento firmato ieri da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib – il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” – resta un punto storico in un difficile dialogo-confronto tra le due più grandi religioni al mondo. «Senza libertà non si è più figli della famiglia umana, ma schiavi. Tra le libertà vorrei sottolineare quella religiosa. Essa non si limita alla sola libertà di culto, ma vede nell’altro veramente un fratello, un figlio della mia stessa umanità che Dio lascia libero e che pertanto nessuna istituzione umana può forzare, nemmeno in nome suo», raccontava ieri il Pontefice davanti alla platea delle tante religioni rappresentate al Founder’s Memorial. «La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua, sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani», sottolineava ancora Papa Francesco. Nessuna violenza in nome di Dio, libertà e pace tra uomini perché fratelli: i punti chiave sono stati “lanciati”, come dei semi cui non resta che attenderne lo sviluppo e la crescita, pur in un “campo” assai insidioso.

VIDEO, PAPA FRANCESCO: LA SANTA MESSA DA ABU DHABI





