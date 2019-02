Cesare Battisti arrestato, indagati Salvini e Bonafede/ Ministri accusati di non aver tutelato la sua dignità

Il 2019 è iniziato con l’arresto e l’estradizione in Italia di Cesare Battisti, latitante da 40 anni e catturato in Bolivia dopo essere scappato dal Brasile. Il 14 gennaio l’ex Br è arrivato in Italia, atteso all’aeroporto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, vestito con la divisa della Polizia, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. E non sono mancate le polemiche per la ipermediaticità del fatto, con la conferenza stampa organizzata direttamente sulla pista. A scatenare il caos è stato però il video postato dal Guardasigilli su Facebook che mostrava i momenti salienti della presa in consegna del terrorista, con tanto di musichetta di sottofondo. Ma non è finita qui, come riporta Il Giornale: i due ministri sono stati iscritti al registro degli indagati per non aver tutelato la dignità del detenuto.

ARRESTO CESARE BATTISTI: SALVINI E BONAFEDE INDAGATI

I due esponenti dell’esecutivo di Giuseppe Conte sono al centro del fascicolo aperto presso la Procura di Roma, che ha fatto domanda di archiviazione depositandola presso il tribunale dei ministri. Sia Matteo Salvini che Alfonso Bonafede avrebbero violato la legge per la mancata adozione delle opportune cautele dirette a proteggere le persone in arresto dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità. Il ministro della Giustizia è finito nel mirino della Procura capitolina per il video, con il terrorista che «veniva esibito come un trofeo nel passaggio e nella consegna tra le varie forze dell’ordine». Dopo il caso Diciotti, la palla passa nuovamente al tribunale dei ministri, che potrebbe anche respingere la richiesta della Procura di Roma.

