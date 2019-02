Manuel Bortuzzo, 2 sospettati confessano: “sparato per errore”/ Il nuotatore alla mamma, “fatti coraggio”

Dopo due giorni di indagini arriva finalmente la svolta sul caso di Manuel Bortuzzo, il ragazzo promessa del nuoto italiano colpito da uno sparo nella notte tra sabato e domenica al quartiere Axa di Roma (e purtroppo rimasto probabilmente paralizzato a vita, ndr): i due giovani sospettati convocati in Procura questo pomeriggio avrebbero confessato di aver «sparato per errore» al 20enne originario di Treviso. La notizia lanciata dall’Ansa è a suo modo clamoroso dopo giornate passate a ricercare tra testimoni, immagini delle telecamere e ipotesi di indagini chi possa aver ridotto mezzo tetraplegico il giovanissimo Manuel: non è ancora chiaro ovviamente se e come sia possibile “sparare per errore”, specie perché altri testimoni – come la giovane fidanzata Martina – hanno spiegato che i due sullo scooter si sono avvicinati e hanno mirato nella loro direzione, colpendo fatalmente Manuel Bortuzzo. Si tratta di due ragazzi originari di Acilia, hanno 24 e 25 anni e si sono presentati in questura accompagnati già dai loro avvocati: pare tra l’altro che uno dei due sospettati rei confessi fosse stato riconosciuto dal taglio dei capelli, descritto da alcuni testimoni presenti al momento del ferimento.

MANUEL ALLA MADRE: “FATTI CORAGGIO, MAMMA”

Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo però non avrebbe usato guanti e ha lasciato tracce sulla pistola, un revolver calibro 38: questa era la notizia più importante della giornata, prima ovviamente della confessione dei due ventenni di Acilia. La scientifica è al lavoro per isolare le impronte e arrivare così ad una identificazione certa di chi ha sparato: l’arma da fuoco è stata trovata nei pressi del pub di piazza Eschilo all’Axa a Roma, vicino a dove Manuel è stato ferito tre sere fa. Intanto, mentre continuano i messaggi di cordoglio del nuoto e sport italiano alla vittima che rischia di non poter più tornare a camminare, i medici e la famiglia hanno raccontato a Manuel dopo il suo risveglio della grave lesione spinale di cui soffre: il Presidente della Federnuoto Paolo Barelli ha raccontato questo pomeriggio come proprio il 20enne nuotatore, di fronte alla madre le avrebbe detto «fatti coraggio mamma, per me ora comincia un nuovo allenamento». Barelli ha poi aggiunto «il ragazzo è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, dall’affetto e dalla commozione dell’Italia intera. Ne ha sentito la forza e sa di poter contare su una famiglia premurosa, pronta a sostenerlo e ben più numerosa di quanto immaginasse. E’ diventato il figlio, il fratello, il nipote di tutti coloro che non accettano di vivere in un ambiente ostaggio della violenza».

