Omicidio Rozzano/ Il killer “Volevo fare giustizia per mia figlia e ho sparato”

Non cambia versione l’omicida di Rozzano, il 35enne Emanuele Spavone che lunedì sera, nel parcheggio del supermercato Il Gigante, ha freddato con 4 colpi di pistola Antonio Crisanti, il suocero 63enne. «Volevo fare giustizia e ho sparato – le sue parole durante l’interrogatorio di garanzia – la mia è stata una reazione istintiva alla vista dell’uomo che ha abusato di mia figlia». Spavone ha sparato al suocero poche ore dopo l’incidente probatorio durante il quale la figlia di 8 anni aveva confermato gli episodi di violenza sessuale iniziati già nel 2016, quando la stessa aveva soli 5/6 anni. Ma Spavone rimanda al mittente la premeditazione, dicendo di aver agito d’istinto, di aver subito un blackout dopo aver avuto appunto la conferma degli abusi. Il 35enne killer ha poi cercato di scagionare il 27enne che lo ha accompagnato in scooter, anche lui in stato di fermo, spiegando che il “complice” non ne sapeva nulla delle sue intenzioni, così come i famigliari che in tutta questa vicenda “non c’entrano”. La procura sta comunque continuando ad indagare e vuole cercare di capire come mai Antonio Crisanti fosse a Rozzano dopo che lo stesso si era trasferito a Napoli.

OMICIDIO ROZZANO, LE PAROLE DEL KILLER

Quando il 63enne suocero è stato ucciso, era sotto intercettazione da parte della procura dei minori di Milano, e gli inquirenti vogliono analizzare proprio le telefonate e i messaggi ricevuti, per controllare se possa emergere qualche indizio che possa appunto far pensare alla premeditazione. Gli investigatori non escludono infatti che la vittima possa essere stata attirata a Rozzano con una trappola, proprio per poterla poi uccidere, ma come riferito sopra, il killer Spavone continua a smentire l’ipotesi della premeditazione. In parallelo si continua ad indagare per cercare di scoprire se Crisanti si sia reso responsabile di altri episodi di abusi e pedofilia, escludendo che qualche altro parente sapesse del malessere del 63enne, o che fosse a sua volta vittima della persona uccisa lunedì sera, senza però aver mai trovato il coraggio di confessarlo.

