Niccolò Bettarini, scarcerato Davide Caddeo: lo accoltellò/ Gip,”si curi in comunità”

Davide Caddeo, il 30enne pregiudicato che il luglio scorso accoltellò Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, uscirà dal carcere. L’uomo, condannato a 9 anni di reclusione, passerà agli arresti domiciliari per decisione del gip Guido Salvini, che ha stabilito per lui “l’obbligo” di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove dovrà lavorare. Come riferisce TgCom 24, nel suo provvedimento il gip precisa che Caddeo dovrà scontare in questo modo la pena a causa della sua “difficile vita”. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti sottolineato che l’aggressore di Bettarini junior è tossicodipendente fin dall’adolescenza e per questo motivo ha optato per un trasferimento in comunità che secondo i suoi intenti dovrebbe rispondere alla “funzione rieducativa” della pena, anche se non definitiva.

DAVIDE CADDEO SCARCERATO

Davide Caddeo non è quello che si definirebbe comunemente uno stinco di santo. Come riportato da Il Giorno all’indomani dell’aggressione che mise a repentaglio la vita di Niccolò Bettarini, la posizione più complicata tra quanti colpirono il figlio Stefano e Simona Ventura sembrò essere proprio la sua. Il quotidiano scriveva:”Colui che più degli altri è gravemente indiziato di aver inferto le coltellate a tronco, addome e braccio è il 29enne Davide Caddeo, che, stando a quanto risulta, ha precedenti per lesioni e rissa ed è più volte stato trovato in possesso di arma bianca durante diversi controlli effettuati tra 2010 e 2017, come si legge nel decreto di sorveglianza speciale emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale un anno fa”. Caddeo inoltre – sempre secondo Il Giorno – aveva l’abitudine di girare sempre armato: una volta gli trovarono in auto uno spadino, un’altra una mazza da baseball di ferro.

DAVIDE CADDEO, IL RUOLO NELL’AGGRESSIONE

Sul ruolo di Davide Caddeo nell’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini andata in scena il primo luglio 2018 all’esterno della discoteca Old Fashion di Milano, le versioni erano discordanti. Caddeo, in una memoria depositata in Procura dai suoi avvocati, Robert Ranieli e Antonella Bisogno, ammise di averlo colpito con almeno una coltellata il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Secondo il pm Elio Ramondini, invece, il noto ultrà dell’Inter e skinhead ne avrebbe sferrate addirittura otto. Il suo è in ogni caso un passato molto turbolento: a San Vittore si fece notare nel 2014 per il coinvolgimento in una rissa con altri detenuti. Senza dimenticare le recenti minacce alla ex fidanzata, a cui avrebbe ripetuto: «Ti ammazzo» oltre che i precedenti per truffa, ricettazione e un tentativo di estorsione ai danni di alcuni avventori della discoteca De Sade.



