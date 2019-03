Fece entrare asino in auto: a processo/ Video Le Iene, la versione di Tony Provenzano

Ha caricato a forza un asino dentro la sua auto, una piccola 126 bianca. Tutto è stato ripreso in un video che ha fatto indignare l’Italia intera. Per questo Tony Provenzano è stato anche minacciato di morte. «Mi butterebbero a mare, dentro una botte. Mi chiuderebbe in una stanza senza farmi più vedere la luce…». “Le Iene” sono andate a trovarlo: Nina Palmieri lo ha intervistato chiedendo spiegazioni del suo gesto, «e siamo sicuri che farà molto discutere», ha anticipato il programma di Italia 1. Nel filmato registrato con un cellulare si vede chiaramente Tony che strattona il suo asino, gli tira la coda e lo spinge fino a quando non riesce a caricarlo in macchina per partire e andare chissà dove. Ma Tony non è solo. Con lui ci sono altre persone: ridono, scherzano e lo riprendono. Questo video ha fatto il giro di tv, social e siti web, scatenando l’indignazione di molte persone. «Quello che ci racconta apre un nuovo punto di vista che siamo sicuri farà molto discutere».

FECE ENTRARE ASINO IN AUTO: SCATTA PROCESSO

Un’associazione animalista si è accorta del video e, con carta e penna alla mano, ha segnato la targa della macchina e denunciato alle Forze dell’Ordine l’accaduto. La vicenda risale al 2015 ed è avvenuta a Castellana Sicula, in provincia di Salerno. Per questo gesto Tony Provenzano è finito a processo per maltrattamento di animali. Dovrà infatti comparire davanti al giudice per dare spiegazioni di quanto accaduto quattro anni fa. Secondo l’accusa con «crudeltà e senza necessità sottoponeva un asino a sevizi e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, in particolare costringendolo a immettersi in un’automobile». L’uomo per mettere l’asino in macchina avrebbe usato maniere poco ortodosse. Il giudice ha incaricato un veterinario di redigere una perizia dopo la visione del video pubblicato su YouTube in cui è stata ripresa la scena. Ora, Tony Provenzano e il passeggero sono finiti sotto processo, entrambi con l’accusa di maltrattamento di animali.

