Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi. Stralciata legge su Revenge Porn (29 marzo 2019)

Con una maggioranza risicata la legge sul Revenge Porn, il comportamento che mira alla pubblicazione di immagini porno per vendetta, viene stralciata dal “codice rosso”, la raccolta di norme che punisce le violenze di genere. La bocciatura ha ricevuto una durissima contestazione da parte dei parlamentari di Forza Italia e del PD, con Stefania Prestigiacomo che parla di pagina bruttissima per il parlamento italiano. Nella situazione si innesta la proposta presentata dalla maggioranza che ha presentato in Senato una proposta simile a quella bocciata alla Camera, la norma che sarà discussa Martedì prossimo ha visto l’intervento della mamma di Tiziana Cantone, la donna napoletana morta suicida dopo che un suo video porno era diventato virale in rete.

Ultime notizie, legittima difesa la legge diventa definitiva

Una maggioranza schiacciante con 238 SI ed appena 38 NO, ha approvato in Senato la legge sulla legittima difesa. Il provvedimento fortemente voluto dalla Lega è cosi diventata definitiva e sarà pubblicata immediatamente in Gazzetta Ufficiale. La difesa adesso diventerà sempre “legittima”. Alla comunicazione dell’avvenuta approvazione esultanza del Ministro dell’Interno Salvini, che dopo aver ringraziato i banchi del Carroccio ha fatto vedere una maglietta celebrativa. Da sottolineare che sui banchi del governo erano assenti tutti i ministri Grillini. La legge ha ricevuto le dure critiche dell’associazione magistrati, con il presidente di quest’ultima, Francesco Minisci, che afferma che gli italiani saranno meno tutelati.

Ultime notizie, Maduro revoca la carica a Juan Guaidò

Dura presa di posizione del regime venezuelano che ha revocato la carica al presidente del parlamento a Juan Guaidò. Il provvedimento mira a mettere fuori legge l’oppositore di Maduro che nei mesi scorsi si era auto proclamato presidente. Come se non bastasse Guaidò è stato dichiarato ineleggibile per i prossimi 15 anni. I provvedimenti arrivano in un paese in piena crisi economica con un nuovo blackout energetico che ha lasciato il paese al buio da oltre due giorni. Immediata la replica di Guaidò che ha definito il provvedimento “miserabile”. Nel frattempo la moglie di Guaidò è volata a Washington per essere ricevuta dall’inquilino dello studio ovale Donald Trump.

Ultime notizie, risolto il caso della El Hiblu 1

Le autorità maltesi hanno preso il controllo del mercantile El Hiblu 1, la nave dirottata da alcuni extracomunitari. La nave era arrivata in mattinata al limite delle acque maltesi, qui con un blitz la marina di La Valletta ha preso il controllo delle operazioni grazie ad un abbordaggio coordinato mare-cielo. La nave è stata poi scortata presso il porto della capitale maltese, qui i migranti sono stati fatti sbarcare, tra di essi anche 5 uomini, di cui non si conoscono le generalità, accompagnati alla stazione di polizia in manette. Sul dirottamento è intervenuto anche il ministro dell’Interno Salvini che ha sottolineato come la linea dura scelta dal governo italiano sta iniziando ad avere i suoi frutti. Da segnalare come la marina libica abbia provveduto al fermo e al successivo rimpatrio di 120 migranti, intercettati in zona Sar libica.

Ultime notizie, stasera riparte la Serie A

Con l’anticipo tra Chievo e Cagliari allo stadio Marc’Antonio Bentegodi riprenderà ufficialmente il campionato di Serie A dopo la sosta dedicata all’attività delle Nazionali. Scontro salvezza tra il fanalino di coda del torneo e i sardi bisognosi di punti salvezza. Poi toccherà, sabato, alla Juventus che ospiterà l’Empoli senza Cristiano Ronaldo infortunato e al Milan, che farà visita alla Sampdoria. Domenica i due big match di giornata: il derby del Sole tra Roma e Napoli e la sfida di domenica sera tra Inter e Lazio, con i biancocelesti che proveranno a mettere in crisi le certezze in chiave Champions League della squadra di Spalletti, priva di Nainggolan e Lautaro Martinez ma con un Icardi in più.



