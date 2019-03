Daniele Nardi, droni sul Nanga Parbat/ Nuove ricerche per i due alpinisti dispersi

Sono riprese questa mattina (finalmente) le ricerche sul Nanga Parbat dei due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, scomparsi dallo scorso 24 febbraio mentre tentavano la scalata dello sperone Mummery: le problematiche del meteo e la situazione geopolitica in Khasmir avevano rallentato, se non proprio impedito, le operazioni di ricerca nel passato weekend con una spedizione di alpinisti russi che aveva desistito per la troppa pericolosità delle operazioni sulla “montagna killer” in Pakistan. Ora invece sono in volo due elicotteri sulle sponde del Nanga Parbat dove sono state scorse le tende dei due alpinisti già venerdì scorso: a bordo l’alpinista spagnolo Alex Txikon (grande rivale in scalate di Daniele Nardi, ndr) che prova con il suo team di ricercatori e soccorritori di raggiungere l’alpinista pachistano Ali Sadpara, che si trova già al campo base e ha già preso parte ai primi tentativi di ricerca dei due dispersi negli scorsi giorni.

LE NUOVE RICERCHE SUL NANGA PARBAT

Come già anticipato venerdì, l’alpinista basco è intenzionato ad utilizzare alcuni droni speciali per trovare disperatamente Daniele Nardi e Tom Ballard: come ha spiegato l’ambasciatore Stefano Pontecorvo – colui che ha saputo sbloccare l’impasse per il caos politico tra India e Pakistan facendo riprendere le ricerche dei due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat – «verranno utilizzati alcuni speciali droni in grado di volare in alta quota». «Una nuova perlustrazione – scrive ancora il diplomatico italiano che sta coordinato in loco le operazioni di recupero in stretto contatto con Agostino Da Polenza a Bergamo – non ha avuto successo. Visibilità buona». Ieri la fidanzata di Ballard aveva rotto il silenzio dicendo che ormai le speranze «sono finite», mentre il team di amici, parenti e famiglia di Nardi crede ancora di poter trovare in condizioni estreme ma vivi i due alpinisti arrampicatisi sullo sperone del Nanga Parbat.

