ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim’ora: Algeria, pericolo guerra civile (6 marzo 2019)

Tensione altissima in Algeria: negli ultimi giorni i manifestanti hanno invaso le piazze per protestare contro la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika e arriva l’allarme del capo delle forze armate di Algeri. Come riporta Tg Come 24, Ahmed Gaid Salah ha evocato il bagno di sangue avvenuto negli anni Novanta, quando morirono più di 200 mila persone: «Ci sono partiti che vogliono riportarci indietro agli anni della violenza. Un popolo che ha sconfitto il terrorismo sa come preservare la stabilità e la sicurezza della propria nazione».

Ultime notizie Camera, Francesca Businarolo è la nuova presidente della commissione Giustizia

La deputata Francesca Businarolo ha assunto da ieri l’incarico di presidente della commissione Giustizia alla Camera. L’esponente grillina prende il posto della compagna di partito Giulia Sarti, allontanata dall’incarico dopo la querelle sui rimborsi fittizi. In tale contesto da sottolineare come la Sarti non ha volontà di abbandonare il partito dei cinque stelle, nonostante l’out out del capo del movimento, Luigi di Maio, la deputata riminese ha infatti affermato che continuerà ad appoggiare la politica dei cinque stelle. L’elezione della Businarolo è avvenuta grazie alla convergenza di Lega e Movimento, alla votazione per protesta non hanno partecipato i parlamentari di Forza Italia.

Ultime notizie Pd, Zanda sarà il nuovo tesoriere

Lavori in corso in casa del Partito Democratico dopo l’elezione di Nicola Zingaretti alla carica di segretario del partito. Oggi Zingaretti ha ufficializzato infatti la nomina dell’ex capogruppo dem al Senato Luigi Zanda alla carica di Tesoriere, che prende il posto di Francesco Bonifazi. Molto vicina inoltre la nomina di Antonio Misiani come responsabile del settore economico del partito. Le due nomine sono importanti stante la situazione deficitaria nella quale versa il PD, con le entrate che si sono abbattute dai quaranta milioni di euro dell’era Renzi a meno di una decina di milioni dell’ultimo bilancio consolidato. Zingaretti dovrà inoltre decidere se continuare con la cassa integrazione per il 174 dipendenti del partito, alcuni dei quali a zero ore.

Ultime notizie Londra, torna l’incubo attentati

Tre ordigni esplosivi sono stati disattivati dagli artificieri a Londra. Le bombe, che dalle prime indiscrezioni erano rudimentali, sono state individuate durante i controlli postali presso gli aeroporti di London City e Heathrow, e nella stazione ferroviaria di Waterloo. I pacchi bomba sono stati disattivati, la loro esplosione non ha provocato feriti. Sulla vicenda indaga l’antiterrorismo di sua Maestà, gli investigatori per il momento non hanno però fornito la direzione verso quale si stanno muovendo, stante la possibilità di una matrice interna. Il Regno Unito è infatti in fibrillazione relativamente al voto della prossima settimana che dovrebbe confermare la Brexit, molti sono i sospetti che le bombe possano essere state usate all’interno di una strategia della tensione messa in opera da qualche gruppo dissidente.

Ultime notizie Bologna, grave un bambino ferito durante la sfilata di Carnevale

Increscioso incidente avvenuto a Bologna, città nella quale durante la sfilata di Carnevale un bambino è stato travolto da un carro. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio all’interno del Carnevale dei bambini, tradizionale manifestazione organizzata dalla curia bolognese. Il bambino, di cui non sono state rese note le generalità, viaggiava su un carro allegorico con la mamma, improvvisamente si è sporto ed è scivolato battendo violentemente la testa prima sulla parte inferiore del carro e poi sull’asfalto. Immediati i soccorsi con i sanitari che hanno praticato il massaggio cardiaco: trasportato in ospedale, le sue condizioni sono gravissime. La manifestazione è stata immediatamente sospesa.



