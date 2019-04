Whatsapp, Facebook e Instagram down/ Cosa succede? Segnalazioni in tutta Italia

Whatsapp, Facebook e Instagram sono down. Da qualche minuto a questa parte l’applicazione di messaggistica, il social network per eccellenza, e il social delle foto, non sono più aggiornabili o non rispondono ai comandi. Cosa sta succedendo? La prima cosa che salta l’occhio è che le tre app, le più utilizzate in assoluto in Italia quanto in gran parte del mondo, sono tutte di Mark Zuckerberg, quindi appartenenti alla stessa famiglia. Probabile che stiano facendo dei lavori di ripristino o stiano apportando delle modifiche? Al momento non è ancora ben chiaro, anche se, bisogna dirlo, il “down” si è verificato soltanto pochi minuti fa. Per provare a capirne di più sul problema, ci siamo fatti aiutare da Downdetector, un sito specializzato proprio nel segnalare i malfunzionamenti delle app più utilizzate. In base a quanto si legge «Dal 12:38 PM CEST ci sono problemi con Whatsapp». La mappa delle interruzioni che mostra i problemi, segnala in particolare una zona rossa (quindi con molti allert) a Napoli e provincia, con l’aggiunta di Milano, Torino e Venezia.

WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN

Qualche malfunzionamento a Roma, anche se al momento i problemi maggiori sembra riscontrarli la Campania. Situazione molto simile per Facebook, con Downdetector che segnala «Dal 12:40 PM CEST ci sono problemi con Facebook». Il social network, scrutando la mappa, sembrerebbe avere meno problemi rispetto a Whatsapp, visto che al momento le zone più colpite sono circoscritte a Bologna, Arezzo, e in parte Milano e Roma; poca roba invece a Napoli, e ciò potrebbe far pensare che i problemi alle tre app di cui sopra, anche se facenti parte dello stesso gruppo, possano essere disgiunti. Vediamo infine le segnalazioni per quanto riguarda Instagram, di cui vengono segnalati problemi dalle ore 12:37 soprattutto nella capitale e nel Lazio, dove vi è una zona di colore rosso vivo. Instagram down anche a Milano, Torino, Bari e Napoli, per un problema, quello del social fotografico, quindi più diffuso rispetto alle altre due app, o almeno così sembrerebbe.

I MAGGIORI PROBLEMI SEGNALATI

Per curiosità Instagram non funziona anche a Londra, dove anche in questo caso troviamo una zona di rosso acceso attorno alla capitale inglese, e di conseguenza il problema non sembrerebbe limitato alla sola Italia. Per quanto riguarda l’app in questione, i problemi più segnalati sono quelli del log-in (57% come riporta Downdetector) e con il sito web. Su Facebook invece, vi sono segnalazioni per un blackout totale pari al 18%, quindi down sia mobile che versione web, mentre il 53% segnala solo problemi sul web, e il 28% solo su mobile. Infine per Whatsapp, i problemi maggiori si hanno con la connessione al server, seguiti dall’inviare o ricevere i messaggi, per chiudere con il log in. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale in merito, nel frattempo, tutti su Telegram, come di consueto in queste situazioni.



