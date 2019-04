NOTRE DAME, INCENDIO DOMATO “STRUTTURA SALVA”/ Video, il Papa “Vi sono vicino”

Il giorno dopo il devastante incendio che ha distrutto gran parte della cattedrale di Notre Dome a Parigi, la Francia inizia subito la ricostruzione. Domate le fiamme, messa in sicurezza la zona, e appurato che la struttura ha retto, il governo transalpino ha fatto partire una raccolta fondi a livello internazionale che nel giro di poche ore ha già toccato quota 100 milioni di euro, la cifra offerta dal miliardario Francois Pinault. Numerosissimi i commenti sulla vicenda, a cominciare da quello del Papa, che ha voluto trasmettere la propria vicinanza ai francesi attraverso una breve nota diffusa dal direttore della Sala Stampa vaticana, Alessandro Gisotti: «Il Papa è vicino alla Francia – si legge – prega per i cattolici francesi e per la popolazione parigina sotto lo shock del terribile incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame. Assicura le sue preghiere per tutti coloro che cercano di far fronte a questa drammatica situazione». Nel frattempo tutte le opere d’arte di valore inestimabile presenti all’interno della cattedrale sono state messe al sicuro, trasferite nell’Hotel de Ville, l’edificio dove si trova il comune di Parigi: entro oggi saranno a loro volta trasferite al museo del Louvre. In fondo alla pagina il video dell’incendio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NOTRE DAME, INCENDIO DOMATO “STRUTTURA SALVA”

L’incendio presso la cattedrale di Notre Dame di Parigi, è stato finalmente domato. L’annuncio delle autorità è giunto attorno alle ore 4:00 di questa notte, dopo quasi 10 ore ininterrotte di operazioni. Le fiamme sono partite poco dopo le ore 18:00 da un’impalcatura di una ditta che stava eseguendo dei lavori di conservazione della struttura: nel giro di breve tempo hanno iniziato a bruciare il tetto e la guglia centrale fino a farli cadere entrambi attorno alle 20:00. «L’incendio è completamente sotto controllo. E’ parzialmente estinto e ci sono delle fiamme residuali da domare», le parole del portavoce della polizia Gabriel Plus, mentre la struttura della cattedrale sarebbe sostanzialmente salva, e il rettore della cattedrale ha specificato che la preziosa reliquia “la corona di spine” di Cristo è rimasta intatta. La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine, e al momento si indaga sul disastro accidentale, visto che è da escludere che si sia trattato di un atto vandalico o terroristico; è invece molto probabile che la ditta che stava eseguendo i lavori di conservazione abbia inavvertitamente acceso un incendio, magari con una sigaretta o bruciando qualche materiale di scarto.

NOTRE DAME, INDAGINI IN CORSO

Gli inquirenti stanno ascoltando i vari operai al lavoro nonché i responsabili della ditta incaricata dei lavori, ma le indagini, fanno sapere, saranno lunghe e delicate. Il portavoce del monumento ha comunque specificato che attorno alle ore 18:30, quando le fiamme hanno iniziato a diramarsi, tutti gli operai avevano già lasciato il cantiere. «Come tutti i nostri compatrioti, sono triste di vedere una parte di noi andare in fiamme», il primo tweet di Emmanuel Macron, che poi si è recato a Notre Dame spiegando: «Abbiamo evitato il peggio grazie al coraggio dei pompieri, abbiamo salvato la struttura, la facciata. La ricostruiremo, tutti insieme. è quello che i francesi si aspettano, che la nostra storia merita». E Macron potrà fare affidamento, per la ricostruzione, sui 100 milioni di euro che il miliardario francese Francois Pinault, ha versato nelle scorse ore per ricostruire la cattedrale parigina. Pinault è il fondatore di Kering, la multinazionale della moda che controlla Gucci e Balenciaga, ed è sposato con la nota attrice americana Salma Hayek. Di seguito il video dell’incendio a Notre Dame

IL VIDEO DELL’INCENDIO A NOTRE DAME





© RIPRODUZIONE RISERVATA