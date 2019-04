Ong tedesca Sea Eye soccorre 64 migranti in Libia/ Salvini: “Vada ad Amburgo”

A pochi giorni dal caso Mare Jonio, l’Ong tedesca Sea Eye ha soccorso 64 migranti al largo della Libia che si trovavano a bordo di un gommone. Le persone sono al sicuro sulla nave Alan Kurdi, come riporta Repubblica, con Mediterranea Saving Human che ha inviato un messaggio al governo italiano: «Italia e Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco». Non è tardata ad arrivare la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che su Facebook ha affermato: «Nave battente bandiera tedesca, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgo».

NAVE ONG TEDESCA SEA EYE SOCCORRE 64 MIGRANTI: LE ULTIME

Si riapre il dibattito sul capitolo migranti dopo il caso legato alla Diciotti e alla Sea Watch, con il capo del Viminale che ha ribadito che i porti in Italia sono chiusi. Rai News evidenzia che l’allarme era scattato alle ore 10.00 su segnalazione di Alarm Phone, che aveva ricevuto una chiamata dall’imbarcazione situata al largo di Zuwarah. A bordo del gommone presenti anche dieci donne e sei bambini, con le operazioni di soccorso che si sono concluse pochi minuti fa: alcuni si sono inginocchiati per ringraziare il cielo, mentre altri sono avvolti nelle coperte dopo quanto affrontato. «Alan Kurdi ha svolto con successo l’operazione di soccorso, salvando 64 persone. Questo caso dimostra l’importanza dell’intervento della flotta civile», il commento su Twitter di Alarm Phone , ma ora resta da chiarire il destino della Ong tedesca Sea Eye: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Nave battente bandiera tedesca🇩🇪, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo.

È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro.

Bene, vada ad Amburgo.#portichiusi🇮🇹 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 aprile 2019





