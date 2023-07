Cuadrado all’Inter/ E Lukaku alla Juventus: calciomercato, la realtà supera la fantasia (oggi 17 luglio 2023)

CUADRADO ALL’INTER: DOMANI LE VISITE MEDICHE

Clamoroso ma vero lo scenario di calciomercato che si delinea nella serata di domenica, e che viene confermato oggi: Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Visite mediche fissate (dovrebbero essere domani), un acquisto a parametro zero con un ingaggio al colombiano pari a 2,5 milioni di euro. Quando l’improbabile supera il ponderabile, potremmo dirla così: nelle ultime ore Juventus e Inter hanno dato vita a trattative e chiusure (o quasi) che hanno dell’incredibile, se dovessimo pensarla con la logica e anche accettando di lasciare da parte quei consunti discorsi che riguardano bandiere, riconoscenza e rispetto, che ormai nel calcio di oggi lasciano il (poco) tempo e spazio che trovano.

Calciomercato Juventus News/ C'è l'accordo con Lukaku, difficile il prestito di Kessié (oggi 17 luglio 2023)

Cuadrado all’Inter, mentre Romelu Lukaku – ripassando dal Chelsea – si prepara a fare il percorso inverso: sembra la sceneggiatura di un film, perché i due sono proprio i grandi protagonisti della maxi rissa andata in scena nel derby di andata di Coppa Italia. Lo ricorderete: il colombiano porta in vantaggio la Juventus, il belga risponde su rigore. È 1-1 allo Stadium, ma è anche pandemonio: Lukaku riproduce la sua esultanza ma i tifosi bianconeri non la prendono bene, la pensano (a torto o ragione) una provocazione e allora apriti cielo, Big Rom già oggetto di insulti razzisti viene subissato di fischi e quant’altro. Sul campo succede di tutto: i calciatori della Juventus suggeriscono a Lukaku che non sia il caso, quelli dell’Inter accorrono a difesa del compagno. Il più scatenato è Cuadrado: espulso insieme al belga (e Samir Handanovic). Il paradosso? Squalificato contro l’Inter, non potrà giocare per i nerazzurri nelle prossime due partite di Coppa Italia.

Calciomercato Inter News/ Balogun costa troppo, Sommer può arrivare ma il Bayern... (oggi 17 luglio 2023)

LUKAKU VA ALLA JUVENTUS?

E Lukaku? Aveva detto “mai alla Juventus”, aveva giurato amore eterno all’Inter, nel frattempo trattava con la Vecchia Signora mentre la Beneamata preparava una finale di Champions League. Walter Zenga ha paragonato l’operazione di calciomercato, se verrà confermata e ufficializzata, a quella che nel 2000 portò Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid: magari non siamo a questi livelli ma sì, possiamo accettare l’accostamento. E però, vuoi mettere con Cuadrado che si trasferisce all’Inter? Infatti, per una volta tifosi bianconeri e nerazzurri sono d’accordo: non succede troppo spesso – mai, a dirla tutta – questa porta girevole sull’asse Pinetina-Continassa ha generato una sorta di tregua armata.

Calciomercato Juventus News/ Assalto a Berardi se parte Chiesa, lo scenario (13 luglio 2023)

Come: Cuadrado, il nemico giurato nerazzurro, va a vestire quella maglia? Come: Lukaku, innamorato pazzo dell’Inter, passa alla sua acerrima rivale? Il calciomercato in Italia è al ribasso, tra gli stessi quattro-cinque calciatori più volte riciclati offerti a mezza Serie A, operazioni su commissione e per conto terzi e giovani promesse che scappano; a volte può arrivare anche qualche fuoco d’artificio, ma questa volta ad accenderlo non sono né Cristiano Ronaldo né tantomeno José Mourinho. No, questa volta sono Juan Cuadrado e Romelu Lukaku. Bello anche così, a seconda dei punti di vista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA