Cugini di Campagna concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022?/ Spunta l’indiscrezione

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi andrà in onda nel 2022, dopo la lunghissima edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Al timone del reality show, per la seconda volta consecutiva, ci sarà Ilary Blasi mentre l’inviato dall’Honduras dovrebbe essere ancora Massimiliano Rosolino. I nomi degli opinionisti, invece, sono ancora top secret così come quello dei concorrenti. Tuttavia, nel casr dell’Isola dei famosi 2022 potrebbero esserci anche i Cugini di campagna alla ricerca di una nuova avventura professionale.

Cugini di Campagna: "Lady Gaga e Maneskin ci han copiato"/ "Multati a NY perché..."

A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Oggi. Nel numero in edicola del magazine diretto da Uberto Brindani, si legge: “I Cugini di Campagna, in questi ultime mesi, sembrano vivere una seconda giovinezza artistica. Impervano come ospiti in importanti contenitori televisivi e vanno forte anche sui social. Si dice che il loro sogno più grande sia quello di partecipare come concorrente alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta anche quest’anno da Ilary Blasi. Riusciranno a raggiungere il loro obiettivo? Chi vivrà vedrà”, si legge su Oggi.

Cugini di Campagna "Maneskin? Siamo fortunati"/ "Copiandoci han fatto parlare di noi"

Isola dei Famosi 2021, non solo i Cugini di Campagna: i probabili concorrenti

Non c’è ancora nessun nome ufficiale per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 anche se i rumors sono diversi. Pago, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, si è candidato per partecipare alla nuova edizione dell’Isola mentre tra i tanti nomi spuntati sul web spicca anche quello della moglie di Aldo Montano.

Gli altri nomi accostati all’Isola come concorrenti sono quelli deii fratelli Luca e Gianmarco Onestini che dopo aver partecipato rispettivamente al versione vip e nip del Grande Fratello, sono diventati famosi anche in Spagna partecipando ad alcuni reality. All’Isola, inoltre, è stato accostato anche il nome di Alessia Fabiani e dekl’ex calciatore di Inter, Torino e Galatasaray, Hakan Sukur.

IVANO MICHETTI E NICK LUCIANI DEI CUGINI DI CAMPAGNA/ "La lite? Ci siamo ritrovati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA