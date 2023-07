Curva Nord dell’Inter contro Romelu Lukaku/ “Hai tradito tutti noi, addio infame”

La Curva Nord dell’Inter si è scagliata contro Romelu Lukaku dopo l’annuncio di un possibile trasferimento alla Juventus. I tifosi nerazzurri, che speravano in un terzo ritorno al club di Milano al termine della parentesi tra le fila del Chelsea, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, hanno emesso un comunicato a toni duri diretto proprio all’attaccante. Il titolo è emblematico: “Lukaku, addio infame”.

“Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole”, così hanno esordito gli ultras nel testo. Poi l’attacco diretto al calciatore belga. “Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita e ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini. E tu non lo sei”.

Curva Nord dell’Inter contro Romelu Lukaku: il comunicato a toni duri

Durissimo dunque l’attacco della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku, che si appresta a vestire la maglia della Juventus. L’attaccante al momento si sta allenando insieme agli altri esuberi del Chelsea in attesa di scoprire ufficialmente quella che sarà la sua prossima destinazione. Ai bianconeri il belga sarebbe chiamato a sostituire Dusan Vlahovic, ma questa soluzione, oltre a fare infuriare i tifosi nerazzurri, non esalta neanche quelli del club di Torino.

I supporters della squadra di Massimiliano Allegri nelle scorse ore si sono radunati di fronte al J Medical per protestare. “Noi Lukaku non lo vogliamo”, hanno cantato. È stato preso di mira anche Juan Cuadrado, svincolatosi e adesso pronto a firmare un contratto di un anno con il club di Milano. Il parere dei tifosi insomma infiamma il calciomercato di Juventus e Inter, al punto che potrebbe anche condizionarlo nelle prossime ore.

