Da noi a ruota libera/ Anticipazioni 5 giugno, ospiti: Barbara Alberti, Priscilla e…

Da noi a ruota libera, l’ultima puntata del 5 giugno 2022: anticipazioni

Anche la trasmissione Da noi a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini sulla prima rete Rai, è giunta all’ultima puntata stagionale. Dopo gli ottimi ascolti registrati in questa fortunata stagione tv, la trasmissione che arriva subito dopo Domenica In si prepara a salutare il suo vasto pubblico in vista dell’inizio delle vacanze estive. Quello di oggi, domenica 5 giugno 2022, non a caso sarà un appuntamento inedito che secondo le anticipazioni prenderà il titolo di “A Ruota Libera verso l’Estate”.

A dispetto delle altre settimane, la puntata finale di Da noi a ruota libera andrà in onda più tardi del consueto ed esattamente alle ore 18.00, come sempre su Rai1. Questo perché sarà preceduta dallo speciale Il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Nonostante questo però, non mancheranno i numerosi ospiti. Tanto per iniziare, Francesca Fialdini accoglierà in studio Barbara Alberti, scrittrice, giornalista ed opinionista che qualche anno fa ha anche tentato la strada dei reality partecipando al Grande Fratello Vip.

Dai Gemelli di Guidonia a Priscilla: gli ospiti di Da noi a ruota libera

Tra gli altri ospiti che si racconteranno al cospetto della padrona di casa di Da noi a ruota libera, nell’ultima puntata di oggi, domenica 5 giugno 2022 e nella nuova collocazione, ci saranno anche i Gemelli di Guidonia, ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, tutti e tre di Napoli e che si sono fatti conoscere al grande pubblico di Rai1 grazie a Tale e Quale Show. Molto probabilmente si esibiranno ancora con le loro straordinarie imitazioni a cappella facendo sorridere il pubblico di Rai1. Chiuderà la puntata di oggi la drag queen più famosa d’Italia Priscilla, che torna a raccontarsi nel finale di Da noi a ruota libera.

Anche in questa ultima domenica stagionale in compagnia della trasmissione di Francesca Fialdini, non mancherà un filo conduttore, un macro argomento che sarà approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. E poi ovviamente l’immancabile “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire, aprirsi e svelarsi sempre di più. Il programma all’insegna delle emozioni quest’oggi von la sua ultima puntata andrà in onda in versione decisamente ridotta, fino a L’Eredità weekend condotto da Flavio Insinna dalle 18.45 circa.











