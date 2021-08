Da noi a ruota libera/ Anticipazioni, ospiti 8 agosto: puntata estiva con il “meglio”

“Da noi a… ruota libera” torna oggi, domenica 8 agosto 2021, alle ore 14:00 su Rai 1. Il programma condotto da Francesca Fialdini nella versione estiva ripropone i momenti significativi della stagione trascorsa, il “meglio” che è stato proposto in questi mesi. A partire dalla coppia che è stata protagonista della quindicesima edizione di “Ballando con le stelle”, cioè Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Ma non mancheranno i momenti di ironia con Nino Frassica e Tullio Solenghi, oltre al grande giornalismo di Giovanna Botteri. Sarà un’occasione per la conduttrice di rivedersi mentre si gode le vacanze in famiglia.

«Foto semplici e un po’ sfuocate di una vita condotta davvero in modo essenziale, dove l’unico lusso è stare insieme!», ha scritto infatti nel suo ultimo post su Instagram in cui si mostra al fianco delle sue cugine. Ma Francesca Fialdini, oltre che essere conduttrice, è tra gli autori del programma insieme a Igor Artibani, Ernesto Marra, Max Novaresi e Massimo Piesco.

DA NOI A RUOTA LIBERA, IL “MEGLIO” NELLA REPLICA ESTIVA

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dunque tornano a “Da noi a… ruota libera” grazie alla replica di oggi. «Delusione, sono rattristito da come sono andate le cose, non sulla vittoria, perché Daniele, Paolo e Gilles sono bravissimi ma per altre cose che mi tengo per me», aveva raccontato il ballerino nell’intervista con Francesca Fialdini. Invece Elisa Isoardi, che poi ha partecipato all’Isola dei Famosi, aveva parlato di un’esperienza comunque positiva. Invece Tullio Solenghi, che si è messo in gioco anche lui a Ballando con le stelle gareggiando in coppia con Maria Ermachkova, ha ripercorso la sua lunga carriera artistica, svelando aneddoti e curiosi retroscena. Non poteva ovviamente mancare un riferimento ad Anna Marchesini e a Massimo Lopez, con cui formò Il Trio. Se vi siete persi le interviste di questi ospiti, allora potete recuperare tutto oggi, perché “Da noi a… ruota libera” con la replica ripropone i momenti migliori.

