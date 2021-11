Da Noi…a Ruota Libera ospiti 28 novembre/ Il cast italiano di Mamma Mia! il musical

Come ogni domenica pomeriggio a partire dalle 17:20 l’appuntamento con Rai 1 è con Francesca Fialdini che ospiterà all’interno degli studi di Da Noi…a Ruota Libera Massimo Ghini da poco nelle sale cinematografiche con il film Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi con Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Paolo Calabresi all’interno del cast.

Ospiti di Francesca Fialdini anche il doppiatore Luca Ward e l’attore spagnolo Sergio Muniz diventato famoso prima in Italia e dopo in Spagna, paese che gli ha dato i natali diventato papà lo scorso gennaio. Tutti gli ospiti saranno pronti a mettersi in gioco e a condividere le tappe più importanti della propria carriera artistica e i progetti per il futuro. Entrambi gli artisti sono ritornati a teatro con il musical Mamma Mia! dopo la pausa forzata dovuta al Covid.

Ospiti 28 novembre Da Noi…a Ruota Libera

Questo pomeriggio Francesca Fialdini all’interno di Da Noi…a Ruota Libera avrà anche l’occasione di parlare con Paolo Conticini adesso in televisione con la serie Un professore nei panni di Ettore e tra gli interpreti del musical Mamma Mia con le canzoni degli Abba. L’attore avrà modo di parlare anche con Francesca Fialdini del suo “vizio” di accumulatore seriale.

Come in ogni puntata di Da Noi…a Ruota Libera le domande poste dalla conduttrice agli ospiti saranno anche suggerite dalla ruota che fornirà spunti, indizi e ricordi a cui gli ospiti sono chiamati ad agire

