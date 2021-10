Dalila e Manuel, Matrimonio a Prima Vista Italia 2021/ È nato un nuovo amore?

Dalila e Manuel “Se questo è l’inizio vediamo come va a finire”

Dalila e Manuel sono una delle coppie protagoniste della stagione di Matrimonio a prima vista Italia 2021, l’esperimento sociale che vede tre coppie di single accoppiati da un team di esperti. Il matrimonio fra Dalila e Manuel procede a gonfie vele visto che la coppia ha trascorso un bellissimo viaggio di nozze ad Alberobello. I due sono al settimo cielo e hanno apprezzato molto la location del loro viaggio al punto da esclamare: “se questo è l’inizio vediamo come va a finire”. Tra Manuel e Dalila c’è una grande complicità e lo sposo sembra sempre più preso dalla sposa.

“Guardandola mi brillano gli occhi, non solo a me ma anche lei la vedo felice. Penso che anche lei voglia il passo successivo, che vorrei anche io. Di lei mi posso innamorare, i presupposti buoni ci possono essere…” – ha detto Manuel che sembra essere sulla buona strada dell’innamoramento. E’ così anche per Dalila? In realtà la neo sposa si è lasciata scappare: “ci sono tutti i presupposti per innamorarsi, adesso manca qualcosa di più intimo”.

Dalila e Manuel a Matrimonio a Prima Vista Italia 2o21: è nato un amore?

E’ nato un amore fra Dalila e Manuel a Matrimonio a Prima Vista Italia? Non è dato saperlo o forse è semplicemente troppo presto per dirlo, ma diciamo che la coppia si amalgama molto bene. Manuel dal canto suo è un uomo socievole e simpatico, mentre Dalila è uno spirito libero che ama viaggiare. Sembrerebbe un’accoppiata vincente quella messa a punto dal team di esperti del programma: il lifecoach Andrea Favaretto affiancherà il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi. Sono stati proprio loro, in base ai caratteri e alle compatibilità, ad accoppiare i sei single di questa edizione.

L’incontro con Dalila e Manuel sembra promettere bene per il futuro. Chissà che la coppia di Matrimonio a prima vista non possa confermare il loro amore anche al di fuori del programma di Real Time!



