DALLA STRADA AL PALCO, 1a PUNTATA/ Diretta e ospiti: Nek conduce il “festival” dei buskers

Dalla strada al palco: anticipazioni prima puntata del nuovo programma di Carlo Conti condotto da Nek

Questa sera, martedì 28 giugno, debutta in prima serata su Rai 2 “Dalla strada al palco”, il nuovo show, nato da un’idea originale di Carlo Conti, con la conduzione di Nek. Il programma, in quattro prime serate, offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e su un palco televisivo. “Non è un talent show, ma un programma incentrato sul racconto delle storie di artisti talentuosi, eclettici e originali che hanno scelto di suonare per strada”, ha spiegato Nek a Tv Sorrisi e Canzoni. In ogni puntata i buskers (termine inglese per indicare i cantanti di strada) si esibiranno davanti al pubblico pubblico in studio, pronto a decretare i migliori, affiancato da alcuni “passanti importanti”: nella prima puntata Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Dalla strada al palco: esibizioni e voto del pubblico

Nelle quattro di puntate “Dalla strada al palco” alle esibizioni si alternano le storie appassionanti e le scelte di vita di artisti che hanno scelto le piazze e le strade per dare voce al loro talento e dare vita al loro loro sogno. Ad accompagnare la performance, la band del maestro Enrico Melozzi. “Anche io ho iniziato in circostanze simili, nelle piazze. Parlo del periodo prima della partecipazione a Sanremo nel ‘93… Il pubblico delle piazze è feroce. E trova il modo per fartelo sapere. Mi è successo di tutto. Ho ricevuto sputi, fischi, insulti”, ha rivelato Nek a Il Messaggero. Saranno 15 i finalisti a contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia nell’emozionante puntata finale, prevista per il 19 luglio.

Nek a Roma come un vero artista di strada

Nei giorni scorsi Nek si è esibito in Via del Corso a Roma come un vero artista di strada per lanciare il nuovo programma di Rai 2. L’hashatg ufficiale per seguire il festival dei buskers sui social è #dallastradaalpalco. “Dalla strada al palco” è un programma di di Carlo Conti, scritto con Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli e con Luca Pellegrino. Prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, a cura di Francesco Sturlese, con la direzione musicale di Enrico Melozzi. La regia è di Sergio Colabona.

