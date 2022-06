DALLARENALUCIO concerto Lucio Dalla, le pagelle/ Tosca e la notte passata dal cantante

Si è conclusa la messa in onda del concerto omaggio per Lucio Dalla DALLARENALUCIO dall’Arena di Verona condotto da Carlo Conti (Voto 7,5) insieme a Fiorella Mannoia (7,5) che durante la serata ha anche deliziato tutti con delle esibizioni e duetti. Il primo cantante a salire sul palco è stato Marco Mengoni, che ha voluto presenziare alla serata nonostante il piccolo incidente che l’ha colpito nei giorni scorsi che lo ha costretto a portare le stampelle. Il cantante si è esibito ne “L’anno che verrà” (Voto 8). Il secondo cantante della serata è stato Gigi D’Alessio che si è esibito in un duetto con il video originale della prima esecuzione di Lucio Dalla di “Piazza Grande” (Voto 7). I terzi artisti in scaletta sono stati i tre ragazzi de Il Volo che hanno fatto cantare tutta l’Arena con una cover de “Caruso”, una canzone che il trio esegue costantemente durante i suoi live (Voto 7).

RON CANTA 4/3/1943 AL DALLARENALUCIO/ L'omaggio a Lucio è riflessione sulla guerra

Uno dei tanti artisti che si è esibito live all’Arena di Verona è stato anche Samuele Bersani, scoperto proprio da Lucio Dalla che ha cantato “Tu non mi basti mai” raccontando anche un aneddoto sulla scrittura di questa canzone. (Voto 8). Dopo Bersani è stato il turno di Alessandra Amoroso che ha duettato insieme a Fiorella Mannoia “La sera dei miracoli” alla fine dell’esibizione entrambe le cantanti si sono emozionate e unite in un dolce abbraccio (Voto 7,5). Uno dei protagonisti di questa serata è stato Ron, stretto collaboratore e amico di Lucio Dalla che è salito più volte sul palco per duettare e cantare con tanti ospiti della serata. La sua prima esibizione è stata una cover di “4 marzo 1943” (Voto 8).

Lucio Dalla, come è morto?/ Un malore dopo un concerto in Svizzera

DALLARENALUCIO, le pagelle: sul palco tanti amici e ricordi

La serata di DALLARENALUCIO è continuata con l’esibizione di Giuliano Sangiorgi che questa sera ha “vestito” i panni di Lucio Dalla indossando una sua camicia. Il cantante dei Negroamaro si è esibito in un’esibizione di “Cara” per poi commuoversi dopo aver cantato (Voto 8). Una degli ospiti più attesi di tutto il concerto è stata Ornella Vanoni che si è esibita in un duetto con Ron in “Chissà se lo sai”. Prima e dopo la sua esibizione la cantante si è lasciata andare ai ricordi dell’amico ricordando di come lui la chiamasse “La tesora” (Voto 8). Tra i tanti artisti che hanno preso parte al concerto in memoria di Lucio Dalla c’è stato anche Tommaso Paradiso con un’esibizione di “La settima luna“. Prima della sua esibizione il cantante ha raccontato di non aver mai conosciuto Lucio Dalla ma ha evidenziato come il cantautore bolognese sia stato un punto di riferimento per lui a tal punto che all’inizio della sua carriera “Scimmiottava” il cantante (Voto 7).

Luca Carboni "Lucio Dalla? Dentro studio di registrazione litigavamo sempre"/ Il rapporto con il cantautore

Un momento di ironia è stato portato sul palco da Brunori Sas che ha cantato “Disperato Erotico Stomp” facendo divertire tutta l’Arena di Verona (Voto 8). Anche Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno preso parte all’omaggio per il cantante Bolognese con un duetto su “Com’è profondo il mare” (Voto 7,5). Tra i cantanti della nuova generazione della musica italiana ci sono stati anche La Rappresentante di Lista che hanno evidenziato come il cantautore sia un punto di riferimento anche per le generazioni più giovani. Il duo si è esibito in una cover di “Balla Balla Ballerino” (Voto 7,5). Tra gli amici storici di Lucio Dalla, anche Tosca si è esibita a DALLARENALUCIO ricordando il periodo della sua carriera in cui ha collaborato con il cantautore fino a raccontare l’esperienza vissuta durante una sera in cui ha dormito a casa del cantante (Voto 7,5). Altra band storica collaboratrice di Lucio Dalla sono stati gli Stadio, che questa sera, dopo un piccolo allontanamento dalle scene, sono tornati sul palco per cantare quella che Gaetano Curreri ha definito “Un’immagine d’epoca con il gruppo in giro per l’Italia e Lucio Dalla come direttore”. La band ha cantato “Grande figlio di put*ana” (Voto 7,5).











© RIPRODUZIONE RISERVATA