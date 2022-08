Damiano David, nuovo tatuaggio/ Giorgia Soleri “Bono vero”, poi la dedica “l’amore…”

Damiano David dei Maneskin sfoggia un nuovo tatuaggio

Damiano David, leader dei Maneskin, in questi giorni si trova in Giappone in occasione del Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka. Approfittando della sua presenza nel Paese orientale, Damiano ha colto l’occasione per farsi un nuovo importante tatuaggio presso uno studio di Tokyo. Si tratta di uno dei tanti che riempiono il suo corpo: oltre alle braccia, infatti, è facile trovare tatuaggi anche sul petto, sulle mani e sulle gambe di Damiano. Il nuovo tattoo, invece, occupa buona parte del lato sinistro del busto.

Giorgia Soleri, "Siete inquietanti a fissare i peli della gente"/ Lo sfogo social...

Il cantante 23enne frontman dei Maneskin ha deciso di tatuarsi un enorme drago. Su Instagram Damiano David ha sfoggiato la nuova opera d’arte incisa sul corpo scrivendo “Dragon soul”, ovvero, “Anima di drago”. Il tatuaggio occupa buona parte del lato sinistro accanto al paio di ali con la scritta “Per quel paio di ali d’oro. Avremmo pagato tutto l’oro al mondo”. A quanto pare Damiano ha conquistato davvero tutti ed in modo particolare Giorgia Soleri, la compagna ed attivista, la quale ha mostrato tutto il suo entusiasmo con una esclamazione eloquente “Bono vero”.

DAMIANO DAVID ABBANDONA I MANESKIN?/ Panico tra i fan ma arriva la smentita: "Niente crisi nella band"

Damiano David, la dedica della fidanzata Giorgia Soleri

Mentre Damiano David è in Giappone con la sua band, Giorgia Soleri è a Roma dove si gode la sua nuova vita insieme all’ultimo arrivato, un bellissimo esemplare di gatto adottato nei giorni scorsi proprio insieme al suo fidanzato. Proprio la distanza fisica da quest’ultimo avrà contribuito ad accrescere il sentimento dell’influencer nei confronti del cantante romano, al quale ha dedicato il suo recente post Instagram. Si tratta di un carosello contenente una serie di bellissimi scatti in bianco e nero.

La dedica di Giorgia Soleri lascia poco spazio all’immaginazione: “Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme” ha scritto la modella e influencer, riferendosi ai due soggetti delle foto postate, bellissimi e sorridenti uno accanto all’altra. Ed anche in questo caso non si è fatta attendere la replica del compagno che ha prontamente commentato: “Mi manchi molto”, a dimostrazione di come il loro amore sia più solido che mai.

Damiano dei Maneskin adotta un gatto cieco/ Il video del primo incontro è virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA