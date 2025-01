Jane Alexander è mamma di un ragazzo, Damiano Schiozzi, oggi maggiorenne. Nato dal matrimonio poi finito con il suo marito marito Christian, Damiano è il vero grande amore dell’attrice che non ha mai nascosto l’importanza che Damiano ha per lei. Dopo la separazione dal suo ex, il ragazzo, all’epoca minorenne, era andato a vivere con la mamma e questo non aveva fatto altro che rafforzare il loro legame, come rivelato proprio dalla conduttrice tv di origine britannica: “È successo tutto da sé, una volta che mi sono separata da suo padre siamo rimasti noi: e devo dire che mi piace questa cosa”. Un rapporto molto stretto, dunque, quasi simbiotico.

Tra mamma e figlio, inoltre, c’è una complicità importante, nonostante lei non sia proprio una mamma troppo permissiva, come rivelato proprio da lei al programma “Uno Weekend”. “Lui non può permettersi di dire ‘faccio come mi pare perché sono maggiorenne’, dato che abita a casa mia” aveva spiegato Jane Alexander parlando di Damiano Schiozzi. Una frase che chissà quanti figli si saranno sentiti ripetere!

Chi è Damiano Schiozzi, il figlio di Jane Alexander: il sogno della recitazione

Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander, studia recitazione e vorrebbe diventare un attore, seguendo dunque le orme della mamma, che non appena arrivata in Italia si è messa subito al lavoro per costruirsi la sua strada nel mondo dello spettacolo. Al figlio Damiano, Jane ha sempre dedicato splendide parole d’amore. In occasione della festa della mamma di qualche anno fa, ad esempio, ha scritto: “Nessuno prima di te mi aveva fatto capire la parola amore”.

In passato Jane Alexander ha avuto problemi con l’alcol e dopo esserne uscita, avendo chiesto aiuto, si è detta felice anche e soprattutto per l’esempio dato a suo figlio Damiano Schiozzi, che sa di avere una mamma forte e determinata.

