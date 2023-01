Dana Saber si dichiara ad Andrea Maestrelli/ “Andrea? Certo che mi interessa, però…”

Dana Saber e Andrea Maestrelli, “Mi hai ferita…”

Dana Saber, pur essendo entrata da poco all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha già dimostrato di poter avere un ruolo incisivo nelle dinamiche già avviate del reality. In una clip pubblicata dal sito del programma, in onda questa sera su Canale 5, la modella avrebbe dichiarato in maniera scherzosa il suo interesse nei confronti di Andrea Maestrelli, altra recente new entry nella casa più chiacchierata d’Italia.

Stuzzicata ironicamente da Antonella Fiordelisi sul presunto interesse per Andrea Maestrelli, Dana Saber ha spiegato: “Certo che mi interessa, però se lui va a limonare con Giaele…“. Piccata la risposta del diretto interessato: “Ma se hai detto che ti interessavo come amico?“. Sempre con tono sarcastico, Dana ha spiegato: “Mi hai ferita, Davide però mi ha detto di essere onesta e andare oltre”. A quel punto però è stata incalzata da Andrea Maestrelli: ” Lo so io chi ti piace…”

Dana Saber su Andrea Maestrelli: “Quando parlo di sentimenti sono timida”

Dana Saber ha deciso di vuotare il sacco sul presunto interesse nei confronti di Andrea Maestrelli. Nonostante sia poco chiaro se l’argomento fosse serio oppure no, dato l’atteggiamento ironico e divertito della modella, ad un certo punto i due protagonisti si sono parlati in maniera diretta. “Davide mi ha detto di dire la verità. Visto il tuo interesse per Giaele ho deciso di tirarmi indietro”.

Secondo Dana Saber, l’interesse poteva essere reale ma l’intromissione di Giaele avrebbe guastato le mire sentimentali della modella. Alle perplessità di Andrea Maestrelli, la ragazza ha precisato: “Ho detto che avevo interesse come amico? L’ho detto perché ho visto che non mi mostravi più interesse“. A quel punto, Andrea ha preferito virare su toni più goliardici motivando così il tutto: “Semplicemente il mio cuore appartiene solo ad una donna, mia mamma“. A conclusione del siparietto, Dana Saber non ha potuto che acclarare il rifiuto del ragazzo, concludendo in maniera fatalista: “Mi sono presa un no. Questa è la vita”.

