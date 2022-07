Daniel Rey e Fabrizio Capucci, ex mariti Catherine Spaak/ 4 matrimoni e 3 figli

Catherine Spaak, gli ex mariti: il primo matrimonio con Fabrizio Capucci

Daniel Rey e Fabrizio Capucci sono gli ex mariti di Catherine Spaak. Due grandi amori, ma non sono mancati dei momenti di grande difficoltà. Il primo matrimonio è stato celebrato quando l’attrice era giovanissima. A soli 18 anni Catherina ha pronunciato il lieto si per sposare Fabrizio Capucci. Un amore importante suggellato anche dalla nascita della prima figlia Sabrina, ma ad un certo punto le cose si sono messe male visto che l’attrice si è separata. Una separazione non facile visto che ha coinvolto anche la primogenita Sabrina come ha raccontato la Spaak a Storie Italiane: “presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia. Non ci siamo ritrovate mai più. Non sono riuscita a recuperare quello che il magistrato ha rovinato. È stata una vendetta dei Capucci. Il lavaggio del cervello di Sabrina ha fatto il resto. Le hanno ripetuto: La mamma è cattiva. Ti ha abbandonato. Offese che hanno lasciato segni indelebili”.

Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Cappucci, l’attrice è stata legata al collega Johnny Dorelli. Un amore bello e intenso da cui è nato anche il secondo figlio Gabriele. I due sono convolati a nozze nel 1972 e sono stati insieme fino al 1979. Successivamente l’attrice si è legata Daniel Rey, architetto sposato nel 1993.

Catherine Spaak, gli ex mariti: dopo Fabrizio Capucci sposa Daniel Rey

Il matrimonio tra Daniel Rey e Catherine Spaak è durato per diversi anni. Dal 1993 al 2010 i due sono stati inseparabili, ma ad un certo punto qualcosa si è rotto portando la coppia a separarsi. Dopo 10-15, l’attrice ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi che aveva 18 anni meno di lei. “Mi sono conquistata una libertà alla quale non sono pronta a rinunciare” – raccontò l’attrice in tv parlando a cuore aperto del quarto matrimonio.

“È un momento della mia vita in cui sono molto felice. Dopo la malattia ho rimesso a posto le mie priorità, ho dato il giusto valore alle cose. Al primo posto ci sono io, finalmente” – disse l’attrice.

