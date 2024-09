Hanno condiviso l’amore, hanno condiviso la medesima passione professionale; una perfetta simbiosi tristemente spezzata dallo scorrere del tempo. Daniela Vergara è la moglie di Luca Giurato, amica e anche collega del compianto conduttore. Come anticipato, una condivisione che sfociava anche nel contesto professionale dato che anche lei vanta una spiccata carriera in ambito giornalistico e in qualità di conduttrice.

La carriera giornalistica di Daniela Vergara – moglie del compianto Luca Giurato – inizia nel 1982 con l’iscrizione all’albo, seguita da una serie di esperienze che ad oggi l’hanno portata ad essere tra i volti più professionali e noti del settore. Dall’esperienza al Tg3, poi al Tg2, arrivando poi a destreggiarsi proprio nell’arte della conduzione come suo marito Luca Giurato, scomparso improvvisamente l’11 settembre 2024 a causa di un infarto.

Luca Giurato e sua moglie Daniela Vergara, un amore pieno di colori

Da reporter a conduttrice, Daniela Vergara – moglie di Luca Giurato – fa il suo esordio come padrona di casa sul piccolo schermo nel 2004 con “Punto e a capo”. Seguono poi diversi impegni senza però lasciare la redazione del Tg2 dove torna nel 2022 al posto di Gennaro Sangiuliano. Il focus di questi giorni è tutto sul rapporto con il marito Luca Giurato con il quale ha condiviso sicuramente gli anni più belli della sua vita. “Una bella storia d’amore senza l’ostentazione dell’amore”, questa la descrizione di Gigi Marzullo a La Volta Buona – durante la puntata di oggi, 13 settembre 2024 – parlando della bellezza del rapporto tra il compianto Luca Giurato e sua moglie Daniela Vergara.

Una simbiosi d’amore testimoniata anche dalle parole recenti di Daniela Vergara – moglie di Luca Giurato – che intervista da Adnkronos ha messo in evidenza i bagliori del loro matrimonio e come abbia avuto un impatto totalmente positivo nella sua vita. “Ha messo nella mia tavolozza, piena di colori opachi, tutto l’arcobaleno!”.