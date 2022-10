Daniele Dal Moro è gay?/ Bacia Edoardo Donnamaria al GF VIP ma chiarisce che…

Daniele Dal Moro bacia Edoardo Donnamaria al Grande Fratello VIP 2022

Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha un debole per uno dei vipponi con cui sta condividendo questa sua seconda avventura televisiva nella casa più spiata d’Italia. Un debole che ha ampiamente confessato quando ha proposto ad Edoardo Donnamaria di fare una ship. “Facciamo una ship, dai” – ha detto l’imprenditore che si è avvicinato al co-conduttore di Forum baciandolo sulle labbra. Un gioco che ha fatto discutere tanto sui social con il pubblico convinto che il gesto sia stato un modo per attirare attenzione da parte dell’ex gieffino ed ex fidanzato di Martina Nasoni.

In realtà Daniele non ha nascosto di avere proprio un debole per Edoardo visto che alla domanda di Giaele De Donà e se gli piacesse qualcuno nella casa del GF Vip ha confessato: “io sono un tipo chiaro e che dice sempre la verità. In più sono facile da leggere. Se mi piace qualcuno si vede subito. Se non vedete nulla è perché non c’è un cavolo da vedere o sapere. Non capisco tutto questo interesse nel capire se mi piace una persona”.

Daniele Dal Moro è gay?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro è stato poi provocato proprio da Edoardo Donnamaria che gli ha chiesto: “io lo so chi ti piace qui dentro, Alberto!”, ma il bel veneto ha replicato “il mio tipo qui dentro? Alberto? No! Edoardo. Quello che mi piace di più, come persona. Però sono etero e quindi è chiaro che non si farà mai nulla”.

Poi Daniele ha parlato apertamente dei rumors intorno alla sua omosessualità precisando: “se sono gay? So che dicono anche questo. Però su altri siti dicono anche che sono omofobo. Quindi vi lascio con il libero arbitrio. Per quanto riguarda la polemica sulla mia partecipazione a Uomini e Donne sono anni che ricevo critiche. Come vedete non mi sono mai lamentato. Questo perché penso che chi vuole esporsi deve poi capire di prendere oneri e onori”.

