Daniele Dal Moro e il rapporto con i genitori/ “Mio padre è la persona che stimo di più in assoluto”

Daniele Dal Moro e il rapporto con i genitori: “oggi va meglio”

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 si confida in giardino con Nikita Pelizon. L’ex concorrente dell’edizione nip del reality show di Canale 5 si è lasciato andare parlando del rapporto con i genitori soffermandosi in particolare su quello con il padre Gian Pietro Dal Moro detto Gianni, deputato del Partito Democratico. E’ un fiume in piena Daniele nel parlare dei genitori a cui è molto legato e con cui oggi sta cercando di recuperare tutto il tempo perso. “Cerco di recuperare il tempo che ho perso e non mi interessa nemmeno parlare, non guardo quello che è stato, guardo quello che è oggi” – esordisce il gieffino precisando – “oggi è bello, poi chiaro che se racconto mi dispiace di alcune cose che non ci sono state quando ero giovane, ma quella era una fase che non torna più”.

L’imprenditore non nasconde che oggi i rapporti con i genitori vanno molto meglio: “negli ultimi anni il rapporto va meglio. I miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me, di aver fiducia in me e conta quello adesso per me. Quello che è stato è stato, ci penso, mi fa capire tante cose, ma io penso che gli errori si fanno sempre in due e penso di non essere stato un figlio facile”

Daniele Dal Moro: “mio padre ha vissuto per lavorare”

Oggi Daniele Dal Moro è diventato un uomo e non ha paura di ammetterlo. “Sono cresciuto tanto, sono cambiato, ho anche tante cose per la testa che vanno al di là dei miei genitori” – ha detto il concorrente in giardino confidandosi con Nikita. L’imprenditore ha poi parlato dei genitori: “mia mamma è 25 anni che da solo, mio padre sono 30 anni che lavora e basta, mi piace vedere che sono felici, che vanno da qualche parte insieme”.

Poi Daniele ha parlato del padre che è la persona che stima più di tutte: “mio padre è una persona che ha vissuto per lavorare, è cresciuto che non aveva nemmeno i soldi per comprarsi le medicine, ma lui ha una grandissima passione per la politica. Non mi sono mai sentito in tutti questi anni non mi sono mai sentito di dirgli qualcosa, quando vedi una persona che fa quello che gli piace come fai a dirgli di non farlo ancora di più se gli vuoi bene? Io lo dico per lui, ora mi renderebbe contento se veramente sai…mio padre è la persona che stimo di più in assoluto, non ho mai conosciuto un lavoratore come mio padre”.

