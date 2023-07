Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la crisi è superata/ Sorridenti e raggianti alla premiere di Barbie

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli alla premiere di Barbie: raggianti e innamorati

La tempesta sembra solo un lontano ricordo per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che negli ultimi giorni sono ritornati insieme dopo un periodo di alti e bassi. La coppia sembra ora più unita e innamorata che mai, e lo dimostrano in occasione della loro partecipazione alla premiere di Barbie a Milano. Anche loro hanno preso parte alla speciale anteprima milanese del film dedicato alla bambola più famosa del mondo, a breve in uscita nelle sale cinematografiche, con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti nei panni rispettivamente di Barbie e Ken.

Gli Oriele, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram thatsfabofficial, si sono mostrati più raggianti che mai di fronte ai flash dei fotografi. La coppia si è presa la scena dopo gli ultimi gossip, e l’hanno fatto grazie anche ai loro look. L’influencer venezuelana ha optato per un vestito fucsia, che richiama molto il colore simbolo della bambola e del film, e una borsetta argentata e super luccicante. L’ex tronista di Uomini e donne ha invece scelto una maglietta bianca e un pantalone nero elegantissimo.

A vedere i loro sorrisi alla premiere di Barbie, e di fronte ai flash dei fotografi, sembra che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non abbiano affatto vissuto un periodo di crisi negli ultimi giorni. La coppia, invece, non ha attraversato momenti semplici e, dopo vari tira e molla e furiose litigate, si era detta addio senza risparmiarsi critiche per mezzo social. Poi il colpo di scena che ha fatto battere il cuore dei fan e che ha riacceso le loro speranze: la coppia è ritornata insieme, come raccontato dalla Marzoli in una Instagram story, mentre si trovava in dolce compagnia del suo Daniele, in Veneto.

“Sì, dopo questi giorni separati, e adesso che siamo tornati insieme, ammettiamo che siamo i più cogl**ni, ma dovete volerci bene così hahaha“, aveva scritto sui social. Un riavvicinamento che ha fatto sognare i fan ma che ha anche attratto a sé numerose critiche. Gli ‘Oriele’, nonostante tutto, tornano a sorridere l’uno al fianco dell’altra e rimettono in gioco sentimenti e amore.

