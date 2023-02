Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nuova coppia?/ Risveglio passionale al GF Vip

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, cresce la passione al Grande Fratello Vip

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano ad incuriosire i fan del Grande Fratello Vip con il loro rapporto sempre più controverso. Nelle ultime settimane i due si sono avvicinati non poco, con tanto di discussioni anche piuttosto accese. L’interesse dei fan del reality è dunque giustificato dal rapporto altalenante, che fatica a prendere una forma dalla facile definizione.

Solo qualche giorno fa, proprio Daniele Dal Moro aveva praticamente escluso la possibilità di poter costruire qualcosa di serio con Oriana Marzoli. I suoi dubbi, sarebbero alimentati dai comportamenti della showgirl, contraria alle mire sentimentali e ideali dell’ex volto di Uomini e Donne. Eppure, una clip pubblicata dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip sembra però andare in contrasto proprio con le parole del veneto. Questa mattina infatti, i due si sono svegliati tra effusioni piuttosto calorose.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ancora dubbi sulla love story

Nel video in questione, Oriana Marzoli si lancia letteralmente tra le braccia di Daniele Dal Moro, crollando insieme sul divano. Tra un bacio e l’altro, i due si scambiano sottovoce qualche parola poco comprensibile per via dell’audio ostruito dalla vicinanza, ma la cosa che risulta palese è l’attrazione evidente tra i due. In effetti, il veneto non ha mai escluso questo genere di interesse: i suoi dubbi sono sempre stati fomentati dal carattere esuberante e poco affidabile della showgirl venezuelana.

L’intensità dell’abbraccio mattutino tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è durata circa un minuto, condita da baci sul collo e tenere risate. Della conversazione tra i due, è comprensibile solo l’unica parte con il veneto intento ad ironizzare in maniera simpatica l’accento ispanico della venezuelana. Un dettaglio però, potrebbe alimentare ancora ulteriori dubbi: Oriana sembra tentare più volte di baciare Daniele che, in maniera piuttosto evidente, porge la guancia piuttosto che le labbra. In tal caso, sarebbe lecito avere ancora perplessità sul futuro della coppia.

