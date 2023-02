GF Vip, Stefano Fiordelisi smentisce le critiche a Signorini/ “Sono fotomontaggi!”

Stefano Fiordelisi, il post contro Alfonso Signorini che ha infiammato la rete

In un modo o nell’altro, al Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi riesce sempre a far discutere, soprattutto fuori dalla Casa. Il padre della vippona, Stefano Fiordelisi, continua ad essere protagonista sui social con commenti e critiche che non risparmiano letteralmente nessuno. Negli ultimi giorni avevano fatto discutere alcune sue presunte dichiarazioni al veleno addirittura contro il presentatore del GF Vip, Alfonso Signorini.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, lite e spinte al GF Vip/ "Mani addosso..."

Stefano Fiordelisi, padre di Antonella Fiordelisi, aveva praticamente accusato il presentatore di legittimare le vessazioni e violenze psicologiche ai danni della figlia. Nel post su Instagram, il riferimento era in particolare diretto proprio ad Alfonso Signorini e alla produzione. “Antonella non merita di essere trattata così da questi ignoranti che stanno in casa: che facciamo Grande Fratello? Dobbiamo intervenire su queste parole pesanti… Se dobbiamo vedere ancora sto schifo contro una ragazza di 24 anni, Signorini chiudi il programma che fai più bella figura“. Dopo il putiferio scatenatosi sui social, è arrivata però la clamorosa smentita da parte del diretto interessato.

Gianluca Benincasa: "Antonella e Edoardo? Lei voleva fare la coppia finta al GF"/ "Me l'ha detto, ho i video"

Stefano Fiordelisi, l’attacco al Grande Fratello Vip sarebbe una fake news

Stefano Fiordelisi ha infatti repostato le storie incriminate, con oggetto le sue presunte parole al veleno contro il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, spiegando la sua personale versione dei fatti. Dal suo punto di vista, le immagini circolate sui social sarebbero frutto dell’invenzione di qualcuno, create dunque ad hoc per generare ulteriore polemica. “Stanno addirittura ricorrendo al fotomontaggio di storie che non ho mai fatto… Immaginate il livello di certe persone”.

Queste le parole di Stefano Fiordelisi, che si dichiara dunque totalmente estraneo alle parole a lui attribuite e fortemente critiche nei confronti del Grande Fratello Vip e di Alfonso Signorini. In effetti, diversi utenti in rete hanno segnalato come dal profilo ufficiale del padre di Antonella Fiordelisi non fosse trapelato alcun post con tali dichiarazioni, salvo eventuali rimozioni tempestive sfuggite ai molti. In ogni caso, nonostante l’uomo non sia nuovo ad esternazioni senza peli sulla lingua, questa volta sembra essere caduto nell’ennesima spirale di fake news tipica dei social.

GIANLUCA BENICASA CONFERMA: "NON ENTRO PIÙ AL GF VIP"/ "Ricevuta accusa di stalking verso Antonella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA