Daniele Dal Moro/ Frecciatina di Martina Nasoni: “tante maschere..” (Uomini e Donne)

Daniele Dal Moro è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’imprenditore che il pubblico già conosce per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha accettato di salire sul trono dopo aver frequentato per diversi mesi Martina Nasoni. Tra i due, tuttavia, non è nato l’amore come in molti speravano e, a causa di una serie di fraintendimenti, hanno chiuso definitivamente il rapporto. Daniele e Martina Nasoni non si vedono più da tempo e, dopo aver saputo della presenza di Dal Moro sul trono, la reazione della Nasoni non si è fatta attendere. La ragazza dal cuore di latta, infatti, ha lanciato una sottile frecciatina a Daniele che i followers hanno immediatamente colto. “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, ha scritto la Nasoni che, poi, ha chi le ha chiesto se abbia intenzione di scendere a corteggiarlo ha risposto – “Scendere a corteggiare Daniele? Mai”.



DANIELE DAL MORO TRONISTA, IL PUBBLICO ATTACCA: “

L’annuncio di Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne non entusiasma il pubblico del trono classico che, su Instagram, attacca la scelta della redazione. “Ma sempre le stesse persone che hanno già avuto esperienze televisive”, scrive un utente che avrebbe preferito vedere sul trono un ragazzo alla sua prima esperienza televisiva come è acaduto con la tronista Sara Amira. Molti utenti, però, bocciano soprattutto l’idea di puntare su Dal Moro che non avrebbe le giuste caratteristiche per essere un tronista. “Insopportabile”, “Grande la redazione! Tutta gente falsa e ineducata. Poi non lamentatevi.ù”, “Se il vostro intento è chiudere definitivamente il trono classico avete scelto il personaggio giusto.. Lui no comment”, “Non bastava sopportarlo al GF. Che palle..”, sono solo alcuni del commenti sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne.







© RIPRODUZIONE RISERVATA