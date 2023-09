Daniele Dal Moro, nuovo sfogo social: “Divento pazzo così”/ Il difficile distacco da Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro, nuovo sfogo social: “Divento pazzo così. Basta ti prego“

Daniele Dal Moro si mostra sempre più insofferente alla partecipazione di Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip 8. Entrambi sentono la reciproca mancanza, ancor più forte dopo quanto accaduto nella Casa, quando l’ex tronista non ha avuto modo di incontrare la sua amata per via di alcune onerose condizioni della produzione, rifiutate dalla ragazza e che l’hanno portato ad infuriarsi contro il reality. La situazione è estremamente delicata e i fan sono molto preoccupati per Dal Moro, che nelle ultime ore ha condiviso alcune Instagram stories che spiegano meglio la situazione.

“Divento pazzo così. Basta ti prego“, ha scritto l’ex gieffino nelle scorse ore, segno di un’insofferenza e di una mancanza nei confronti della sua Oriana che si fa sempre più importante. Inoltre, un altro suo sfogo affidato alle Instagram stories è circolato sui social, ripreso da diversi fan che hanno cercato di confortarlo. “Ragazzi è inutile che continuate a scrivermi di fare qualcosa, mi fate sentire ancora peggio così ve lo chiedo per favore”, ha scritto.

Lo sfogo social di Daniele Dal Moro è proseguito ricordando la sua discussa ospitata al Gran Hermano Vip 8, quando non ha avuto la possibilità di incontrare la sua Oriana Marzoli: “Ho quasi buttato giù quella casa di me*da qualche giorno fa. Mi sono fatto strumentalizzare in una situazione in cui non mi volevo nemmeno trovare e che non ho mai accettato (e non è che mi hanno pagato a differenza di quello che molte persone credono). Non dimenticherò mai quello che è successo martedì scorso perché credetemi un conto è vederlo in TV un conto è viverlo!“.

L’ex gieffino ritiene di aver fatto tutto il possibile per rivedere la fidanzata, come assicura ai fan: “Ma se chi ha la facoltà di far recapitare la verità ad Oriana non lo fa io cosa posso farci. Ho davvero fatto di tutto e non sto qua ad entrare nei particolari ma credetemi, ho fatto tutto quello che potevo. L’unica cosa che so è che da questa storia resteranno dei segni profondi, almeno per me. Ogni persona sceglie le sue priorità“.

