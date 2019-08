DANIELE DAL MORO SBOTTA CONTRO FAN MARTINA E ERICA/ “Siete dei folli. Fanc*lo!”

Daniele Dal Moro alla fine ha letteralmente sbottato contro i fan di Martina Nasoni, la ragazza col cuore di latta vincitrice del Grande Fratello 16, e Erica Piamonte. A distanza di diversi mesi il presunto triangolo (no, non l’avevo considerato) continua a tenere banco sui social con i fan divisi tra i vari schieramenti. In realtà, una volta usciti dalla casa Daniele e Martina si sono molto avvicinati provando a stare insieme, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime ore però alcune dichiarazioni di Erica Piamonte hanno creato una nuova polemica con le varie fazioni di fans pronti a difendere i propri beniamini. Erica, infatti, durante una chat con alcuni fan ha detto che Daniele non prova dei forti sentimenti per Martina. Da solo, in mezzo a tutto questo trambusto, si è ritrovato il bel Daniele accusato sia dai fan di Martina che da quelli di Erica.

Erica Piamonte: “non ho litigato con Daniele Dal Moro”

Le parole di Erica Piamonte sul rapporto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno spinto i fan a chiedere spiegazioni in merito alle sue dichiarazioni. A quel punto Erica ha voluto chiarire una volta e per tutte la sua posizione dicendo come stanno le cose e che rapporto ha con l’ex concorrente del GF16. “Ragazzi ovviamente non abbiamo litigato! Perché avremmo dovuto?” – scrive Erica Piamonte – “dopo oggi ho capito che non è chiaro a tutti il fatto che io non mi nascondo dietro a un dito e ho sempre detto quello che penso su questa storia, quindi anche Dani ha sempre saputo tutto quello che penso chiaramente!”. E poi ha proseguito: “Figuriamoci se non posso dire la mia adesso che la questione riguarda pure me! Sono accusata di robe assurde da mesi”. Le parole della gieffina non hanno però spento il fuoco oramai accesso che ha portato Daniele a scoppiare contro i fan delle due ragazze.

Daniele Dal Moro attacca fan di Martina e Erica: “Siete dei folli”

Se Erica Piamonte ha chiarito la sua posizione, Daniele Dal Moro dal canto suo non ha risposto ai fan, ma ha preferito pubblicare una serie di Instagram Stories prendendo le distanze da tutto e attaccando letteralmente sia i fan di Martina Nasone che di Erica. “Siete dei folli… Da una parte sono invaso dai direct delle fan di Erica che mi dicono che devo difenderla e che me ne lavo le mani. Dall’altra le fan di Martina che mi dicono la stessa cosa (aggiungendo che sono un uomo di me..a, niente di nuovo da questa parte insomma)” ha detto l’ex concorrente del GF16 che ha voluto anche chiarire la sua posizione. “Ve lo dico una volta sola… Sapete perché non parlo? Perché ho capito dopo tanti mesi che l’unica cosa giusta da fare è il silenzioso. Tanto avete sempre qualcosa da dirmi” ha detto Daniele che ha sottolineato che neppure lo stare in silenzio si è rivelata la giusta scelta. Infine Daniele conclude “Non sono né da Erica né da Martina” chiudendo tutto e recandosi in palestra!



