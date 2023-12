Daniele Dal Moro si scusa con Oriana Marzoli dopo gli attacchi/ E spunta un rumor: “Lei lo odia tanto”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: la rottura sembra definitiva

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono conosciuti e si sono innamorati, per poi andare incontro ad una lunga serie di tira e molla che sembrano ora giunti ad un punto di svolta. Tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli la rottura sembra ormai definitiva, con il veneto che su Threads ha comunicato come sarebbero andate le cose: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto in accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla più. Che le ho rovinato la vita, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso che sia sufficiente. Ora basta ca***mi il ca**o“.

Di risposta, l’influencer venezuelana ha spiegato le presunte motivazioni della rottura, svelando di essere stata davvero male e che il loro rapporto, alla fine, non era sano. Dopo questo botta e risposta senza esclusione di colpi, però, alla fine l’ex tronista si è pentito dell’atteggiamento e dei toni utilizzati contro l’ex fidanzata e, per questo motivo, ha voluto chiederle scuse in forma pubblica.

Le scuse di Daniele Dal Moro e l’indiscrezione: “Lei lo odia tanto“

“Chiedo scusa ad Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possano averla in qualsivoglia moda danneggiata o per cui si è risentita“, ha scritto Daniele Dal Moro sui social. “Indipendentemente da tutto Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano, e non merita di ricevere attacchi né da parte mia né da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sue scelte di vita. Have a good life everyone and happy new year!“.

Tuttavia emerge un’indiscrezione di gossip sulla coppia, che sembra descrivere in maniera chiara come sono ad ora i loro rapporti. Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha così commentato sulle Instagram stories le scuse di Dal Moro: “Iniziano le scuse. Tornano insieme per poi rilasciarsi. Lei lo odia veramente tanto e per forza di cose ci torna insieme. Lui lo sa e finché la barca va“.

