Daniele Del Moro su Martina Nasoni/ “Ho provato e riprovato, mi sono rotto le pal*e!”

Daniele Dal Moro torna a parlare di Martina Nasoni rispondendo alla domande dei suoi follower su Instagram. “Se non ti interessa niente di Martina, perchè rispondi alle domande su di lei?” Chiede una follower e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risponde: “se rispondo perchè rispondo…se non rispondo perché non rispondo. Se rispondo la ferisco, se non rispondo non me ne importa nulla…ma andate a fare in culo!”. Daniele Dal Moro è un fiume in piena su Instagram e l’argomento è ancora una volta, manco a dirlo, Martina Nasoni! Un altro follower domanda: “come mai ti manda i messaggi in Direct e non su Whatsapp?” con Daniele che risponde: “A me lo chiedi?!? Bo sarà una nuova moda…fa molto più ‘sono figa e di te non mi importa’”. L’ex gieffino poi prosegue dicendo: “che poi cosa volete da me…l’ha detto lei con me hai chiuso! Volete che vi riposti il messaggio?! A me mi mandi a cagare 1 volte sola e la signoria l’ha già fatto diverse volte e mi sono arrabbiato molto e lei lo sai…Quando mi stufo io…”.

Daniele Dal Moro su Martina Nasoni: “mi ha bloccato le storie”

Le domande a Daniele Dal Moro sulla questione “Martina Nasoni” proseguono. Un altro follower chiede: “Martina è stata da una nutrizionista pensi riuscirà ad avere un’alimentazione corretta?. Una domanda da cui Daniele ha risposto: “Non lo so mi ha bloccato le storie e ho chiesto gentilmente ai miei amati fans di non mandarmele quindi non sono aggiornato al riguardo. Comunque no” poi scrive in basso quasi a dire….Non manca la domanda di rito: “Marti in diretta ha detto che lei è single e sempre stata single, cosa rispondi?” con Daniele che conferma le parole della ex coinquilina: “è vero!”.

Daniele Dal Moro: “voglio solo vivere sereno”

Poi è la volta di chi, senza girarci intorno, gli scrive: “si capisce che a te lei interessa e che tu interessi a lei. Ma è così difficile cercare di venirsi incontro?”. A questo punto Daniele Dal Moro precisa: “ci ho provato e riprovato mo mi sono rotto le palle di tutto, degli insulti, della mancanza di fiducia, delle cattiverie della gente, SONO SATURO!! Io non devo avere una donna per forza, ho i miei amici e la mia famiglia che mi vogliono bene, mi basta e avanza. Voglio solo vivere sereno!”. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 alla domanda: “Non sei innamorato di Martina ma nemmeno indifferente” risponde una volta per tutto sottolineando ancora una volta: “se non me ne importasse nulla non avrei detto più e più volte che le voglio bene. Io quello che dico è quello che penso senza se e senza ma che vi piaccia o meno!”



