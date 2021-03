DANIELE DEZI ORANG3, FIDANZATO GAIA/ L’accompagna a Sanremo 2021 ma…

Daniele Dezi Orang3 è il fidanzato di Gaia Gozzi, cantautrice in gara a Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. Alla stesura del pezzo, almeno per la parte musicale, ha collaborato anche lo stesso Dezi – in arte ‘Orange3’ –, produttore musicale abbastanza affermato alla luce delle sue collaborazioni con alcuni degli artisti più in voga del momento. Una di queste è proprio Gaia, che tra l’altro ha anche diretto a Sanremo dedicandole uno sguardo e un sorriso d’incoraggiamento da sotto al palco.

A dare conferma del loro legame è stata Maria De Filippi, che – nel corso della sua partecipazione ad Amici speciali – ha ironizzato su un presunto interesse di Alberto Urso nei suoi confronti. Dopo averci scherzato, però, ha tenuto a precisare che Gaia era già fidanzata con una persona presente in studio. Ebbene, tra i pochi astanti a causa delle restrizioni c’era proprio Orang3, che sta con lei da diversi mesi e con lei condivide non soltanto buona parte del suo privato, ma anche la grande passione per la musica che entrambi coltivano fino a far incrociare volentieri le loro strade.

Daniele Dezi Orang3 e Gaia Gozzi, l’indizio sulla loro storia su Instagram

L’ulteriore conferma circa la relazione tra Gaia Gozzi e Daniele Dezi Orang3 arriva dai loro rispettivi profili Instagram. Sotto a una sua foto, infatti, Daniele le avrebbe scritto ‘brilli’ seguito da un cuore arancione, al che lei avrebbe risposto ‘Ily’, cioè ‘I love you’, una dichiarazione d’amore semplice ed essenziale che non lascia spazio alle interpretazioni. Orang3 – attivo anche sui social con questo pseudonimo – condivide spesso coi fan i suoi progetti musicali, oltre a lanciare proprio da Instagram importanti messaggi di natura sociale: “È ok essere normali, ci tenevo a dirtelo”, ha scritto sotto a uno scatto che lo ritrae in disordine dopo una corsa.

“È probabile che mentre tu stia scrollando inevitabilmente ti ritrovi davanti le foto dei tuoi influencer preferiti, dell’artista che segui o del personaggio pubblico che ti appassiona, tutti sempre belli e precisi. […] È importante – prosegue Dezi – che oggi ricordi che tutti al mattino sono gonfi di sonno, che dietro ogni foto da copertina c’è un po’ di trucco ed un fotografo bravo, che dietro dei vestiti belli c’è uno sponsor che li regala all’artista affinché tu li compri”. Dal suo punto di vista, ciò che conta davvero è ben altro: “Ho conosciuto persone dall’aspetto normale che con il loro carattere e la loro intelligenza hanno affascinato e innamorato tantissime altre persone”, spiega. Decisamente più rare, invece le condivisioni riguardanti Gaia, escludendo i commenti sporadici riportati più sopra.



