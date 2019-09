DANIIL MEDVEDEV/ Video, Stan Wawrinka ko. E fa pace col pubblico dello Us Open…

Daniil Medvedev show a Flushing Meadows, con il russo capace di sopperire ai problemi fisici e di sconfiggere per 3 a 1 Stan Wawrinka. Ma curioso, oltre a quanto accaduto durante il match, è stato quello che è accaduto dopo la gara. Medvedev, che negli ultimi giorni non si è rivelato un mostro di simpatia nei confronti del pubblico americano, ha avuto contro il pubblico dello US Open per tutta la durata dell’incontro. L’intervistatore, a caldo, gli ha dunque chiesto che cosa pensasse del suo rapporto con i tifosi americani (che già per un discorso patriottico faticano ad affezionarsi ad un russo) e Medvedev ha saputo mostrare buone doti diplomatiche dopo il terzo dito mostrato nei giorni scorsi:”Al pubblico posso dire due parole: siete elettrici, e controversi, so che ho fatto cose non belle, e nonostante questo c’è ancora chi mi sostiene, io cerco solo di essere me stesso. Quindi scusate, ragazzi, e grazie!”. (agg. di Dario D’Angelo)

US OPEN 2019, MEDVEDEV BATTE WAWRINKA

Daniil Medvedev ha avuto la meglio su Stan Wawrinka nella gara valevole per i quarti di finale degli US Open. Alla fine il russo ha passato il turno, accedendo alle semifinali con il risultato di 7-6, 6-3, 3-6 e 6-1, e facendo di nuovo pace con il pubblico di New York. Nell’incontro con Feliciano Lopez era stato infatti fischiato per alcuni suoi atteggiamenti poco ortodossi, ma dopo il successo di ieri sembrerebbe essere tornato il sereno. Sia Medvedev che Wawrinka si sono presentati sull’Arthur Ashe per la gara delle scorse ore non al 100% fisicamente, con l’elvetico, che stando a voci di corridoio, aveva un doloroso mal di stomaco, mentre il russo era un po’ acciaccato dal punto di vista muscolare. Alla fine è riuscito a vincere proprio Medvedev, che si è portato a casa il 19esimo successo nelle ultime 21 gare in appena 35 giorni, perdendo solamente contro Kyrgios e Nadal, in entrambi i casi in finale.

DANIIL MEDVEDEV BATTE STAN WAWRINKA

“Dopo la partita è stata dura esprimere le emozioni – le parole del tennista vincente in conferenza stampa, come riporta Ubitennis – sra sono più rilassato, e posso parlarne. Sento di aver vinto in modo sporco, perchè non avevo altra scelta. Mi fa ancora male la gamba adesso… sapevo che non potevo permettermi di dargli ritmo, assolutamente. Alcuni game ho scelto di non correre troppo per rilassare la muscolatura. Tiravo a tutto braccio, e poi all’improvviso facevo palle corte. Puntavo come ho detto a non farlo mai entrare in ritmo, per farlo sbagliare magari nei momenti importanti, e la cosa ha funzionato. Certo che mi piace di più vincere giocando in modo normale, con un gioco standard”. Medvedev incontrerà nella semifinale degli Us Open il tennista bulgaro Grigor Dimitrov che invece nell’altro quarto di finale ha avuto la meglio a sorpresa sulla star Roger Federer.





© RIPRODUZIONE RISERVATA