Chi è Danilo, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Sono diversi i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Oltre a Jury, 38enne amante del vintage, c’è anche Danilo che si è presentato al pubblico e alle dame del trono over durante la puntata di Uomini e donne trasmessa del 24 settembre. “Mi chiamo Danilo, vengo da Napoli, ho 46 anni e sono un comandante di mega yacht”, ha raccontato Danilo che ha spiegato bene il suo lavoro differenziandosi dallo skipper. Danilo, a causa del suo lavoro, trascorre tantissimo tempo in mare e proprio il suo lavoro gli ha impedito di avere storie importanti, soprattutto nell’ultimo periodo.

Jury: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Non sono mai stato sposato, non ho figli e..."

Tuttavia, se in passato, era solito trascorrere davvero tanti mesi in mare, attualmente, sarebbe pronto ad accettare incarichi di durata inferiore e, soprattutto, più vicini all’Italia, che gli permetterebbe di essere più presente o di farsi raggiungere dalla propria compagna.

Le parole di Danilo e la perplessità di Tina Cipollari

“Vivo in giro per il mondo e recentemente ho deciso di darmi una calmata. Ho due figli con due donne diverse. Una volta mi sono sposato e una volta ho convissuto. Non ho più avuto storie sia per il lavoro sia perché le donne, scoprendo il mio lavoro, non si fidano”, le ulteriori parole di Danilo che, però, hanno lasciato perplessa Tina Cipollari.

Valerio: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e donne/ Il regalo speciale per la dama

La bionda opinionista, infatti, è sicura che il lavoro di Danilo rappresenti un grosso ostacolo alla nascita di una relazione perché sono davvero pochissime le donne disposte ad accettare un rapporto a distanza per così tanto tempo. Danilo, però, è ottimista ed è sicuro che, con piccoli sacrifici, riuscirebbe a dare alla donna ciò che è importante per una relazione. Nello studio dove tanti amori sono nati, Danilo riuscirà a trovare la donna della sua vita che aspetta da tanto tempo?