Dario Buzzolan, compagno Luisella Costamagna/ Lei:”stiamo insieme da 33 anni”

Dario Buzzolan e l’amore con Luisella Costamagna

Dario Buzzolan è il compagno di Luisella Costamagna, la giornalista concorrente e finalista di Ballando con le Stelle 2022. Un grande amore quello nato tra i due che stanno insieme da 33 anni. A raccontarlo è stata proprio la giornalista ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: “Dario mi sostiene in tutto. È il mio punto di riferimento in tutto. Stiamo insieme da 33 anni. Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo giovanissimi. Credo che il doppio lutto ci abbia unito ancora di più perché morì suo padre e un mese dopo il mio”. Non solo, la giornalista parlando proprio della sua storia ha precisato: “ho passato più “vita” con lui che da sola”.

Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Davide che era molto preoccupato dalla partecipazione della mamma al dance show di successo di Rai1. “Mio figlio era il più preoccupato. Temeva il passaggio dall’informazione al ballo. Adesso è il mio primo sostenitore” – ha detto la Costamagna che ha poi speso parole di grande affetto per il compagno di vita – “stiamo insieme da 33 anni. Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo giovanissimi. Credo che il doppio lutto ci abbia unito ancora di più perchè morì suo padre e un mese dopo il mio”.

Chi è Dario Buzzolan, il compagno di Luisella Costamagna

Ma chi è Dario Buzzolan, il compagno di Luisella Costamagna? Classe 1966, Dario è figlio del giornalista Ugo Buzzolan, considerato l’inventore della critica televisiva in Italia. Lo scrittore del libro “Perché non sanno” ha parlato con grande amore della compagna facendole una sorpresa con un video: “so che non sopporti queste cose, ma stavolta ti tocca. Ci hai lasciati tutti senza parole incantati. A me è un deja vù perché mi hai incantato quando ti ho vista per la prima volta in quell’aula universitaria. Non ti dirò di essere prudente perché sarai prudente, non ti dico di non essere testarda perché lo sarai. Ti dico soltanto che qualunque cosa accadrà nella prossima puntata, l’incanto c’è già stato”.

Non solo scrittore, Dario Buzzolan è autore di testi teatrali, ma è anche critico cinematografico Nel 2002 ha anche fatto parte della delegazione ufficiale degli scrittori inviati a rappresentare l’Italia al Salon du Livre di Parigi e nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce su La7.











