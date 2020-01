Dario Massa/ É finita con Marina Evangelista? (La Pupa e il Secchione)

Dario Massa è entrato in crisi ne La Pupa e il Secchione e viceversa con la sua partner di coppia. Marina Evangelista infatti non vede di buon occhio la sintonia che si è creata fra il suo secchione e Carlotta Cocina e a farne le spese è stato proprio il game designer. Dopo essere stato messo in guardia dalla sua Pupa, Dario ha preferito infatti parlare con Carlotta a tu per tu a bordo piscina. Anche se è stato proprio il secchione a voler tornare con Marina, non crede che sia giustificabile tanta cattiveria nei confronti della Cocina. “Sto bene con Marina perchè sto bene con lei e mi sono affezionato, per questo cerco lei. Nonostante questo credo che Carlotta sia una persona intelligente”, ha detto infatti alle telecamere. Dario comunque sa che la Cocina è una manipolatrice, anche se questo termine lo accosta per lo più alla furbizia nel gioco. Quando la Evangelista gli ha chiesto di nominare Carlotta, in previsione di una possibile vittoria, Massa ha preferito tirarsi indietro: “Non la voglio nominare perchè io voglio premiare la dinamica ludica, non voglio nominare per simpatia o antipatia”. Alla Cocina invece ha confidato di avere delle problematiche nel suo rapporto con la partner, anche se Marina gli piace molto come persona. Discutendo con la ragazza, le ha suggerito poi di comportarsi in base all’istinto e non limitarsi solo perchè Marina l’ha attaccata su tutti i fronti.

Dario Massa, La Pupa e il Secchione e viceversa: quando Marina l’ha salvato!

Dario Massa è stato ‘salvato’ dalla sua partner durante la puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa della scorsa settimana. Dopo un tuffo a bomba, il game designer è stato recuperato da Marina Evangelista in modo magistrale. Peccato che la coppia non sia riuscita a vincere la prova, nonostante la performance vincente. Intanto durante la notte è Carlotta Cocina a dire la sua sulla neo rivale: “Massa è tornato da Marina, perchè si è ripreso Marina perchè crede che può nascere un amore tra loro. Ma a Marina fa gioco questa cosa perchè Massa è una delle persone più intelligenti e più in gamba, che potrebbe vincere questo programma. Quando Massa capirà che Marina vorrà solo vincere il programma e non stare con lui…”, dice analizzando la situazione con il suo partner di coppia. Peccato che sia la ragazza che la sua rivale accusino l’altra di manipolare il povero Massa. Fino a che, durante la prova in fattoria, Marina non ha voluto chiarire le cose con Dario: “Mi dà fastidio sentirmi presa per il cuilo dalle persone e lei è una persona che mi prende per il culo perchè sa che sono buona e pensa di potermi manipolare”. La Evangelista è proprio sul piede di guerra, ma sembra proprio che Massa cerchi di proteggere Carlotta contro quelle che vede solo come cattiverie. Tanto che durante il Synthony Test, lo stesso conduttore gli ha fatto notare che avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione la sua Pupa e non quella dell’altra coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA