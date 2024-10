David Schumacher, figlio di Ralf, a sua volta fratello del 7 volte campione del mondo Michael, ha rilasciato nelle scorse ore una intervista in cui ha raccontato che la madre, Cora Brinkmann, nonché ex di Ralf Schumacher, avrebbe picchiato quest’ultimo a causa di problemi mentali. Tutto è nato a seguito di una recente intervista con la stampa tedesca di Der Spiegel da parte della stessa Cora, attraverso cui polemizzava nei confronti dell’ex marito Ralf Schumacher per avere messo in vendita una villa di famiglia situata in Austria, vicino a Salisburgo, del valore di circa 5 milioni di euro.

Aveva precisato poi attraverso i social di essere venuta a conoscenza appunto della notizia della vendita della villa, e che suo figlio David Schumacher non le aveva nemmeno scritto un messaggio, ne tanto meno sapeva dove si trovasse. Aveva quindi concluso dicendo: “Che tipo di persona fa una cosa del genere a sua madre?”.

DAVID SCHUMACHER VS CORA BRINKMANN: COSA E’ SUCCESSO

Insomma, parole durissime quelle di Cora Brinkmann, a cui ha voluto replicare proprio David, che si è sentito in obbligo di uscire allo scoperto essendo stato tirato in ballo. Attraverso i propri canali social il figlio dell’ex pilota di Formula 1 ha spiegato che il suo primo pensiero era stato quello di non mettere in piazza i problemi di famiglia, ma è stato obbligato a replicaretenendo conto appunto delle recenti “accuse” della madre.

David Schumacher ha quindi raccontato che nel 2015 i suoi avevano divorziato, ma se lui non fosse andato a vivere con la madre a quel punto la donna gli avrebbe distrutto il suo sogno, ovvero, diventare un pilota automobilistico seguendo quindi le orme del padre, dello zio ma anche del cugino Mick Schumacher, figlio di Michael. Serviva infatti anche la firma di Cora sui documenti, cosa che lei non avrebbe concesso per ripicca.

DAVID SCHUMACHER: “COSTRETTO A CHIAMARE LA POLIZIA”

Quindi il ragazzo ha raccontato che la madre soffriva di problemi mentali, e non era nello stato d’animo giusto per prendersi cui di lui, e il ragazzo ha avuto così una reazione contraria, allontanandosi da lei. Un episodio l’ha particolarmente colpito, ovvero, quando all’interno della famiglia scoppiò una lite che degenerò fino al punto che David Schumacher fu costretto a chiamare le forze dell’ordine in quanto sua mamma aveva messo le mani addosso al papà Ralf.

Il ragazzo conclude dicendo che tutto ciò le cose raccontate da sua madre nei confronti del padre “non sono nemmeno lontanamente vere” visto che l’ex pilota di Formula 1 ha sempre fatto tutto il possibile per il figlio e affinchè lui vivesse un buon rapporto con la madre, dandole una possibilità. “Lasciaci in pace e noi lasceremo in pace te”, è la chiosa del lungo pensiero del ragazzo. La scorsa estate Ralf Schumacher aveva fatto coming out svelando la sua omosessualità e il suo rapporto con un uomo dal nome di Etienne.