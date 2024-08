Cora Brinkmann è ancora sotto choc dopo il coming-out inaspettato – ma non per lei – dell’ex marito Ralf Schumacher. L’ex pilota di Formula 1 ha confessato a luglio di essere omosessuale e di avere una relazione con Etienne, suo attuale fidanzato. Il fratello di Michael Schumacher è ha ufficializzato la storia d’amore pubblicando sui social una foto di loro due in barca al tramonto, scrivendo nella didascalia che la cosa più bella della vita è avere al proprio fianco un compagno con cui condividere tutto.

Michael Schumacher, arrestato addetto alla sicurezza per ricatto alla famiglia/ "Ha fornito lui foto private"

La comunità omosessuale e il mondo intero si sono commossi dopo le sue dolci parole, ma la reazione dell’ex moglie Cora Brinkmann è stata ben diversa. La modella 47enne con un matrimonio di quasi 15 anni alle spalle e un figlio con il pilota, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate. Secondo il giornale Der Spiegel, la donna sarebbe rimasta parecchio sconvolta dalle parole di Ralf Schumacher, che ha confessato davanti al mondo intero il suo orientamento sessuale.

Ricatto alla famiglia di Schumacher: "Abbiamo foto dell'incidente sugli sci"/ Padre e figlio in manette

Ralf Schumacher, l’ex moglie Cora distrutta dopo il coming-out: “Mi sentivo lacerata e pazza”

“Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto”, spiega la Brinkmann: “o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto”. La donna ha anche spiegato che nel corso della sua carriera da pilota, giravano parecchie voci sul fatto, ma nonostante l’ex moglie avesse chiesto diverse volte un chiarimento al marito, lui le rispondeva che stava immaginando tutto e che anzi, avrebbe avuto bisogno di un aiuto psicologico. Le voci sulla presunta omosessualità di Ralf Schumacher sono però peggiorate nel corso del tempo: “Mi sentivo sempre più lacerata”, continua la donna: “non sapevo più se la mia testa mi stesse giocando brutti scherzi”.

Ricatto alla famiglia Schumacher: arrestati padre e figlio/ Minacciavano di pubblicare file compromettenti"

In ogni caso, Cora Brinkmann ha sempre voluto credere al marito, dato che come ha ammesso sempre al Der Spiegel, la parola di Ralf Schumacher è sempre stata legge per lei. L’esperienza con il pilota le ha lasciato certamente dei segni pesanti sotto il punto di vista psicologico, tanto che Cora ha ammesso di essersi sentita usata durante il matrimonio: “Mi sento derubata dei miei anni migliori”, confessa, “È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?”