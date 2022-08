Davide Donadei flirt con Giulia Paglianiti?/ Ex Uomini e Donne dimentica Chiara Rabbi

Davide Donadei, ex di Uomini e Donne ha già dimenticato Chiara Rabbi?

Nelle passate settimane Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo oltre un anno e mezzo di relazione avevano deciso di comunicare ai propri follower la fine della loro storia d’amore. La coppia, nata negli studi televisivi del programma di Canale 5, era sembrata fino a quel momento molto unita ed innamorata. Chiara aveva deciso di trasferirsi a Lecce per dare una mano nell’attività di famiglia di Davide. Un passo importante che però evidentemente non è bastato a far proseguire la loro storia.

Sui motivi della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi si è detto tanto: dalla presunta gelosia dell’ex corteggiatrice ai presunti tradimenti – prontamente smentiti – dell’ex tronista. Chiara ad ogni modo non ha mai colpevolizzato il suo ex fidanzato nonostante la grande delusione, mentre Davide pare essersi già ripreso alla grande, tra serate in discoteca ed uscite varie. Atteggiamento che non è particolarmente piaciuto ai suoi follower.

Davide Donadei e Giulia Paglianiti: flirt in corso?

Davide Donadei ha già dimenticato Chiara Rabbi? Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. In queste ore circolano infatti alcuni rumors sul conto dell’ex tronista di Uomini e Donne in merito ad una sua presunta vicinanza ad una nota tiktoker. Le segnalazioni, come riporta il blog di IsaeChia, sono state riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano e farebbero riferimento a Giulia Paglianiti, ex concorrente di Pechino Express, in coppia con Anna Ciati. Le due erano state eliminate subito già nella prima puntata del reality.

Secondo la segnalazione, nella serata di ieri Davide Donadei si trovava in una nota discoteca del Salento, a Gallipoli, e sarebbe stato avvistato insieme a Giulia Paglianiti dietro alla consolle insieme ad altri amici. I due però sarebbero stati visti particolarmente vicini e complici tanto da far prontamente pensare ad un flirt in corso. Sarà davvero così?











