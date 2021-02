Scelta Sophie Codegoni, chi è?/ Uomini e Donne: il web tifa per Matteo, Giorgio…

Chi è la scelta di Sophie Codegoni?

Il momento che i fans di Sophie Codegoni aspettavano è finalmente arrivato. La bellissima e giovanissima corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta ad abbandonare il trono per lasciare spazio alla sua erede, la tronista curvy Samantha come si è definita lei stessa. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, in onda alle 14.45 su canale 5, Sophie sceglierà il ragazzo con cui vuole avere una vera storia d’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi. La scelta avverrà tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, due ragazzi molto diversi tra loro, sia fisicamente che caratterialmente. Matteo, infatti, sotto l’aspetto da duro, nasconde una grande timidezza che è riuscito, in parte, a smussare grazie all’aiuto della stessa Sophie. Giorgio è apparso subito molto sicuro di sè e dei propri desideri trasmettendo, a sua volta, tale sicurezza proprio alla Codegoni.

Il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne

Sophie Codegoni è approdata sul trono di Uomini e Donne a soli 18 anni. Con una sola storia alle spalle, la giovane tronista ha deciso di mettersi in gioco provando a trovare l’amore nel programma dove sono nate tante coppie che, ancora oggi, stanno insieme e hanno costruito una famiglia. Più matura di tante coetanee, Sophie ha vissuto intensamente il proprio percorso raccontandosi senza filtri e svelando anche i legami importanti della sua vita, in primis con i genitori. Decisa, forte, sicura di ciò che desidera, si è spesso scontrata con i suoi corteggiatori tra i quali ha poi scelto Matteo e Giorgio con cui ha creato dei forti legami. Tra i due, il web tifa per Matteo che ha conquistato anche la simpatia di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Giorgio, invece, arrivato in corsa, pare sia quello sfavorito nonostante più volte Sophie abbia ribadito di provare un forte interesse anche per lui.



